Ölpreis auf Talfahrt: Die wichtigsten Player im Ölpreis-Poker

Der Ölpreis hatte bereits eine Rallye über viele Monate hingelegt, als er vor wenigen Wochen plötzlich einbrach. Seither ist der Preis um gut 30 Prozent gefallen, und es stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Die Blicke gehen dabei vor allem in Richtung der Opec-Staaten, die sich kommende Woche in Wien treffen, und die dort eine Produktionseinschränkung beschließen könnten, um das Überangebot am Ölmarkt in den Griff zu bekommen. Doch werden sie das tatsächlich tun? Wer verfolgt am Ölmarkt eigentlich welche Interessen? Und welches sind die Gewinner und Verlierer der aktuellen Ölpreis-Talfahrt?

(Foto: Getty Images)