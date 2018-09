Corleone, Kennedy und Co. zu Gast: Hollywood-Filmvilla zu verkaufen - mit 30 Prozent Rabatt

Dieses feudale Anwesen in Beverly Hills, eine der prominentesten Immobilien in Los Angeles, bietet der Eigentümer, US-Anwalt und Investor Leonard Ross, zum Verkauf an - und zwar nicht zum ersten Mal. 2016 versuchte Ross das Objekt, das in verschiedenen Hollywood-Filmen mitgespielt hat, schon einmal für 195 Millionen Dollar an - erfolglos. Nun hat der Besitzer seine Preisvorstellungen ein gutes Stück heruntergeschraubt: Käufer können bereits für 135 Millionen Dollar zum Zuge kommen. Die Immobilie hat eine illustre Historie ...

(Foto: AP)