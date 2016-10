Monsanto und Bayer, Fresenius und Quirónsalud- an Meldungen über spektakuläre Übernahmen und Fusionen herrscht kein Mangel. Doch so geht das nicht weiter, fürchten Dealmaker weltweit. Ihre größten Ängste, wie sie eine Studie von Intralinks herausfand.

Die Stimmungslage:

Intralinks hat rund 1.600 M&A-Experten weltweit befragt. Und die hatten in der Summe ein recht klares Bild dessen, was Übernahmen und Fusionen in den kommenden Monaten erschweren könnten.

Eines vorweg: Dass China nicht mehr die Phantasie der Unternehmenslenker befeuert, gehört zwar zu deren Sorgen. Doch umtreiben lassen sie sich eher von anderen Faktoren.

(Foto: Getty Images)