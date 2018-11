Ein neuer Großaktionär stellt sich bei der Deutschen Bank vor. Der Hedgefonds Hudson gesellt sich zu mehreren anderen Akteuren mit starken Interessen.

Christian Sewing kommt eine gute Nachricht sehr gelegen. Der Deutsche-Bank-Chef ist in Bedrängnis, da die Aktie auf Tiefstkurs notiert - da stellt sich ein neuer Großaktionär bereit. "Wir schätzen das Vertrauen von Hudson Executive in das Management unserer Bank und in unsere Strategie", bedankt sich Sewing.

(Foto: DPA)