Im 30. Jubiläumsjahr des Mauerfalls ist die Ost-West-Debatte so lebendig wie eh und je. Mit VW-Vorstand Hiltrud Werner hat sich jetzt eine der wenigen Ostdeutschen eingeschaltet, die in die Führung der deutschen Wirtschaft vorgedrungen sind.

Volkswagen-Rechtsvorstand Hiltrud Werner (52) hat in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" in die Ost-West-Debatte eingeschaltet - mit für eine Topmanagerin bemerkenswerten Worten. "Die Jahre nach der Wiedervereinigung waren eine systematische Deindustrialisierung der DDR", beklagt Werner. Die Treuhand habe "das Volkseigentum teils verramscht", manche Abenteurer aus dem Westen "ihren Reibach gemacht" - und so langfristig die Saat für die AfD gelegt, die "zunehmend zum Problem, auch in den Betrieben" werde. Zugleich stellt sie fest: "Auch jeder DDR-Bürger hat die Verantwortung für seine Biografie". Werner selbst, in Thüringen geschulte Textilfacharbeiterin, schloss ihr Ökonomiestudium an der Uni Halle-Wittenberg gerade rechtzeitig zur Wende ab, um Karriere in Westkonzernen zu machen.

(Foto: AP)