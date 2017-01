FC-Bayern-Macher wird 65: Das schier unglaubliche Leben des Uli Hoeneß

Zum 65. Geburtstag von Uli Hoeneß am heutigen Donnerstag - dazu einen herzlichen Glückwunsch nach München - lohnt ein Blick auf die einmalige Lebensgeschichte des Jubilars. Hoeneß brachte es vom Profisportler zum Unternehmer und Vereinsmagnaten, wurde dann zum verurteilten Steuersünder, Häftling und Sündenbock der Nation, bevor ihm das Comeback gelang in die frühere Spitzenposition. Eine vergleichbare Karriere findet sich in Politik, Wirtschaft oder Sport wohl nur schwerlich ein zweites Mal.

(Foto: Getty Images)