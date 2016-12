Anonyme Quellen enthüllen: Das sagten Cook, Bezos, Musk und Co. beim Tech-Gipfel zu Trump

Das sagten Cook, Bezos, Musk und Co. beim Tech-Gipfel zu Trump

13 Unternehmer und Topmanager sowie -managerinnen aus der US-IT-Branche trafen sich am Mittwoch mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump und Leuten aus seinem Team zum Gespräch in New York. Öffentlich waren nur die ersten Minuten des Meetings, der größte Teil der 90-minütigen Unterredung fand hinter verschlossenen Türen statt.

Das US-Tech-Blog Recode hat jedoch offenbar mit vielen Informanten gesprochen, die die Inhalte der Sitzung kennen. Hier die wichtigsten Aussagen der prominenten Teilnehmer laut Recode:

