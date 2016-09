Das erste TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump am Montagabend in den USA wird ein Höhepunkt des bisherigen Wahlkampfes - möglicherweise sogar wahlentscheidend. Ein Rückblick auf Szenen aus früheren Auseinandersetzungen in den USA und anderswo, die Beobachtern zufolge die Wähler nachhaltig beindruckt und vielleicht sogar beeinflusst haben.

(Foto: REUTERS)