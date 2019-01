Dalio, Soros und Co: Das sind die besten Hedgefonds-Manager

Diese beiden Herren haben gut lachen, denn sie landen im Ranking der besten Hedgefonds-Manager 2018 auf dem dritten Platz. Einer Aufstellung der Hedgefonds-Dachfonds-Gesellschaft LCH zufolge, über die US-Medien berichten, erreichten David Siegel (l.) und John Overbeck mit ihrer Firma Two Sigma ein Plus von 3,2 Milliarden Dollar.

Insgesamt erzielten die Top-20-Hedgefonds LCH zufolge im vergangenen Jahr ein Plus von 23,2 Milliarden Dollar. Erfolgreich waren dabei vor allem Finanzhäuser, die bereits seit Jahren an der Spitze mitmischen. Sie ließen einmal mehr die Konkurrenz alt aussehen: Alle anderen Fonds zusammen kamen den Daten zufolge im gleichen Zeitraum auf ein Minus von 64 Milliarden Dollar.

(Foto: Getty Images)