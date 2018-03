Daimler vor Dongfeng: Die zehn größten Lkw-Hersteller der Welt

Dicke Brummer waren zuletzt auch ein dickes Geschäft: Im vergangenen Jahr stieg der weltweite Absatz von schweren Lkw über 6 Tonnen um 16 Prozent auf weltweit 3,3 Millionen Einheiten. Besonders stark war das Wachstum in China, was sich auch im Ranking der weltgrößten Lkw-Hersteller niederschlägt. Doch an der Spitze liegt nach wie vor ein deutscher Produzent.