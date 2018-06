Lkws mit Elektroantrieb: Gegen diese E-Trucks tritt Daimlers eCascadia an

Daimler bringt sich auch im Lkw-Bereich gegen Tesla in Stellung: Ab 2021 wollen die Schwaben in den USA mit Schwer-Lkw starten, die komplett elektrisch angetrieben werden. Allein auf weiter Flur sind Daimler und Tesla damit nicht: Eine ganze Riege an Lkw-Spezialisten arbeitet an Elektro-Trucks. Was sie bieten sollen, wie weit die Pläne gediehen sind.