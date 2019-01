Schöner fliegen: Spannende Innovationen für die Flugzeugkabine

Bei der Aircraft Interiors Expo in Hamburg (2. bis 4. April) stellt die Luftfahrtbranche die wichtigsten Produkte und Neuerungen für Flugzeugkabinen vor. Auf der Messe wird der Crystal Cabin Award für die besten Innovationen verliehen. Hier sind einige der spannendsten Ideen von der Shortlist des Branchenpreises, die in diesem Jahr 94 Konzepte aus 22 Ländern umfasst.

First Class Private Suites: Emirates hat schon mehrfach Maßstäbe in der Luxusklasse gesetzt. Dieses Jahr stellt der arabische Carrier die neuen First Class Private Suites in der Boeing 777 vor. Die abgetrennten Abteile bieten den Fluggästen ein Maximum an Privatsphäre. Dank hochauflösender Echtzeit-Bildschirme in der Wand haben auch die innen liegenden Kabinen freien Blick aus dem Fenster, zumindest virtuell.

(Foto: Duncan Chard)