Treibhausgase werden für die Erderwärmung mit verantwortlich gemacht. Eine Übersicht des Umweltbundesamtes zeigt, um welche gase es sich dabei handelt. Kohlendioxid (CO2) macht dabei den Hauptanteil aus. In der Übersicht zu sehen ist, dass der CO2-Anteil in den vergangenen Jahren gesunken ist, jedoch zwischen 2014 und 2015 wieder ein wenig ansteigt. Als Grund wird eine längere Heizperiode wegen des kalten Winters angegeben. Genauere Daten will das Umweltbundesamt demnächst veröffentlichen.

(Foto: Umweltbundesamt)