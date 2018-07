Meistverkaufte Pkw-Modelle in China: VWs Geheimwaffe in China heißt Lavida

Fast 12 Millionen Neuwagen haben Chinesen im ersten Halbjahr 2018 gekauft - um 4,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Der größte Automarkt der Welt wächst also weiterhin ziemlich stark. Die Top 10 der meistverkauften Neuwagen dominiert eine deutsche Marke klar, wie die Zahlen des chinesischen Autoherstellerverbands CAAM zeigen.

Platz 10: VW Jetta Hierzulande hatte der Jetta lange das Image eines Rentnerautos, in den USA und auch in China verkauft sich die vom VW Golf abgeleitete Limousine nach wie vor gut. 142.480 Jetta-Exemplare haben die Wolfsburger von Januar bis Juni chinaweit verkauft, zeigt eine Zusammenstellung von Bestsellingcarsblog.com. Das waren zwar um 5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Doch die neue, 7. Jetta-Generation steht schon in den Startlöchern. Angeboten wird sie ausschließlich in den USA und China.

(Foto: Volkswagen )