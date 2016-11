Amerikas teure Metropolen: Immobilienkrise vergessen, Preisrekord gebrochen

Kurz nach der Wahl des Immobilienmoguls Donald Trump zum Präsidenten kommt die Jubelmeldung vom Immobilienmarkt: Die Häuserpreise haben den tiefen Fall seit 2006 wieder ausgeglichen.

"Meine Marke ist heißer geworden", analysiert Donald Trump die Folgen seiner Wahl zum US-Präsidenten. Auch der gesamte Immobilienmarkt ist heißer geworden - der maßgebliche Case-Shiller-Index zeigt erstmals seit Juli 2006 wieder einen neuen Rekordstand an; die tiefe Immobilienkrise ist überwunden, Häuser sind im Landesdurchschnitt so teuer wie noch nie. Das rund um den Trump Tower gebaute New York weist mit 1,8 Prozent dabei noch den moderatesten Wertzuwachs der großen Metropolen auf.

(Foto: REUTERS)