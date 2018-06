Börsen-Analyse zur Fußball-WM: Peru ist Weltmeister - Deutschland auf Platz zehn

Alle Jahre wieder zur Fußball-WM werden vermeintlich wirtschaftliche Analysen in Umlauf gebracht, die eigentlich nicht sehr nützlich, dafür aber umso unterhaltsamer sind. Wie haben sich beispielsweise die Aktienmärkte in den Teilnehmerländern der kommenden WM seit dem letzten Turnier entwickelt, sprich: Wer ist Börsen-Weltmeister? Nach einer Übersicht der Fondsgesellschaft Fidelity liegt Südkorea in diesem Vergleich mit einer Performance von 36 Prozent über die vergangenen vier Jahre sehr gut im Rennen, nämlich auf Platz drei.

(Foto: AP)