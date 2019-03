Boeings Crash-Modell: Diese Airlines setzen die 737 Max ein

Zwei katastrophale Abstürze in einem halben Jahr: Das neue Flugzeugmodell 737 Max 8 wird zum Problem für den US-Hersteller - und für manche Fluggesellschaften. Bisher sind 350 Maschinen der 737 Max im Einsatz, die meisten davon bei diesen Airlines.

Schon wieder ein tödlicher Unfall, wieder kurz nach dem Start ohne erkennbare äußere Ursache, wieder eine nagelneue Boeing 737 Max 8. Am Sonntag ist Flug 302 der Ethiopian Airlines mit 157 Menschen an Bord nahe Addis Abeba abgestürzt. Am 29. Oktober 2018 hatte ein Crash desselben Modells der indonesischen Lion Air 189 Opfer gefordert. Die Fragen nach der Sicherheit der 737 Max werden nun wieder laut. Äthiopien, Indonesien und auch China haben einen vorläufigen Flugstopp für Boeings meistbestelltes Flugzeug verordnet.

(Foto: DPA)