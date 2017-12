Von "Bitcoin gehört verboten" bis "meiden wie die Pest": Das sagen Prominente über Bitcoin

"Es wäre vielleicht unklug, virtuelle Währungen abzutun. In mancher Hinsicht könnten sie existierenden Währungen und der Geldpolitik den Garaus machen. Bürger könnten sie eines Tages vorziehen, weil sie besonders in entlegenen Gegenden leichter und sicherer zu bekommen wären als Bargeld."



Christine Lagarde, Generalsekretärin des Internationalen Währungsfonds, im Oktober 2017 - als eine der wenigen positiven Stimmen zu Bitcoin in der Finanzwelt



"Mir ist Bitcoin im Moment zu teuer."



Christine Lagarde, im Oktober 2017

(Foto: AP)