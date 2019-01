Sie alle sind Meister ihrer Klassen - aber wie teuer haben Europas Fußballmeister ihre jeweiligen Erfolge erkauft? Und wie gut vermarkten sie sich als Marke? Eine Auswertung der Wirtschaftsprüfung KPMG wirft ein interessantes Schlaglicht auf das europäische Sport-Business.

Riesige Personalkosten in Barcelona, ein immer volles Stadion in München und ein starker Umsatzrückgang in Eindhoven - die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat Europas Fußballmeister einem Finanzcheck unterzogen. Eine Übersicht über die wichtigsten Befunde:

(Foto: AP)