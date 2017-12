BMW investiert ins Erproben: Die Bayern bauen in Tschechien ein neues Testzentrum für selbstfahrende Autos. Google lässt bereits selbstfahrende Taxis in einem Vorort der US-Stadt Phoenix herumkurven, während Volvo einen groß angelegten Flottentest verschiebt. Wo welche Hersteller das autonome Fahren ausprobieren.

Für die Entwicklung selbstfahrender Autos nimmt BMW einiges Geld in die Hand: Für mehr als 100 Millionen Euro stampfen die Bayern in Tschechien eine Teststrecke für selbstfahrendes Autos aus dem Boden. Die Anlage auf einem 500 Hektar großen Gelände in Sokolov im Bezirk Karlsbad unweit der deutschen Grenze soll Anfang des nächsten Jahrzehnts in Betrieb gehen.

(Foto: BMW)