HP, Apple, Google: In diesen Garagen wurden Weltkonzerne gegründet

Eine Garage, eine Handvoll Studienabbrecher Anfang 20, dazu ein paar Computer - am Klischee von den bescheidenen Anfängen erfolgreicher Silicon-Valley-Start-ups ist durchaus was dran, zeigt unsere Übersicht:

Seit 1989 ist dieses Gebäude ganz offiziell "Geburtsort des Silicon Valley": In dieser Garage in Palo Altos Addison Avenue starteten Bill Hewlett und Dave Packard im Jahr 1939 den nach ihnen benannten Tech-Riesen - laut Unternehmensangaben war das Gebäude "Forschungslabor, Entwicklungswerkstatt und Produktionsstätte" in einem. Packard und seine Frau Lucile zogen ins zugehörige Haus, Hewlett in eine Hütte nebenan. Schon 1940...

(Foto: Getty Images)