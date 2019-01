Man sieht es dem New Yorker Börsenhändler Tommy Kalikas nicht an, aber er hat Grund zur Freude: Weil die Apple-Aktie an diesem Donnerstag nach einer Gewinnwarnung weitere 10 Prozent an Wert verlor, konnte er der Welt seine gepflegten Sorgenfalten zeigen. 75 Milliarden Dollar plötzlich weg, da bekommt so ein Job plötzlich welthistorische Gravitas.

(Foto: DPA)