Firmen, Branchen, Regionen: Bosch, Daimler, Lidl und Co - wer 2016 die meisten Jobs anbot

Bosch, Daimler, Lidl und Co - wer 2016 die meisten Jobs anbot

Bemerkenswerte Analyse durch die Meta-Jobsuche Joblift: Das Berliner Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge beinahe 15 Millionen Stellenanzeigen ausgewertet, die 2016 auf tausenden Seiten im Internet für den deutschen Markt veröffentlicht wurden. Abzüglich der Dublikate blieben laut Joblift rund 7,9 Millionen Stellenanzeigen, also offene Stellen, die es im laufenden Jahr von hiesigen Unternehmen neu zu besetzen galt. Der deutsche Stellenmarkt sei damit in der Untersuchung zu deutlich mehr als 90 Prozent abgebildet, teilt Joblift auf Nachfrage mit.

Hier der Überblick über die Firmen, Branchen und Regionen, die dabei am aktivsten waren:

(Foto: DPA)