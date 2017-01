Joints, Klo-Werbung und 500.000-Dollar-Hotelzimmer: Alles, was Sie über Trumps Amtseinführung wissen müssen

Die Amtseinführung des nächsten US-Präsidenten Donald Trump am Freitag wird ein Event der Superlative - in jeder Hinsicht. Ein skurriles Detail: Aktivisten wollen im Publikum 4200 kostenlose Marihuana-Joints verteilen. Diese sollen alle gleichzeitig exakt 4 Minuten und 20 Sekunden nach dem Beginn der Rede Trumps angezündet und konsumiert werden - was in Washington in der Öffentlichkeit verboten ist. Motto der Aktion: Legalize it!

(Foto: DPA)