Der American Football hat einen neuen Rekordverdiener: Aaron Rodgers, Quarterback der Green Bay Packers, hat seinen Vertrag um vier Jahre verlängert. Laut Medienberichten soll er in diesem Zeitraum bis zu 134 Millionen Dollar verdienen, das wären 33,5 Millionen Dollar pro Saison. Auch in anderen Sportarten stoßen die Top-Stars in ähnliche Gehaltssphären vor - eine Übersicht:

(Foto: AFP)