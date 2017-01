Reich gegen arm: Haben diese reichsten Deutschen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung?

Die Non-Profit-Organisation Oxfam stellt gerne Schlagzeilen-trächtige Behauptungen auf. In einer Oxfam-Studie heißt es diese Woche, die acht reichsten Männer der Welt besäßen mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Ebenso behauptet Oxfam in der gleichen Studie, die 36 reichsten Deutschen, zu denen ziemlich weit vorne auch die Erben der Handelsdynastie Albrecht ("Aldi") sowie BMW-Großaktionärin Susanne Klatten zählen, wären zusammen ebenso vermögend wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung, also etwa 41 Millionen Menschen, zusammen. Klatten etwa verfügt laut Oxfam über 18,5 Milliarden Dollar, also etwa 17,4 Milliarden Euro.

(Foto: DPA)