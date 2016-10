200-Millionen-Dollar-Immobilie in L. A. Ecclestone-Tochter will Riesenvilla nach nur 5 Jahren wieder loswerden

Erneut hofft am Immobilienmarkt von Los Angeles jemand auf den ganz großen Reibach: Petra Stunt, Tochter von Formel-1-Mogul und Multimilliardär Bernie Ecclestone, bietet ihre riesige Villa namens "The Manor" für nicht weniger als 200 Millionen Dollar (178 Millionen Euro) zum Verkauf an.

Das Anwesen mit einer Gesamtfläche von etwa zwei Hektar und einem feudalen Hauptgebäude mit mehr als 5000 Quadratmetern Wohnfläche erwarb Stunt erst 2011 für 85 Millionen Dollar, schreibt das "Wall Street Journal". Verkäufer war seinerzeit Candy Spelling, die Witwe des legendären US-TV-Produzenten Aaron Spelling ("Drei Engel für Charlie", "Denver-Clan", "Beverly Hills, 90210" und zahlreiche weitere Serien). Die Spellings hatten die Immobilie im Stile eines französischen Landsitzes um 1990 herum bauen lassen.

Für die erhofften 200 Millionen wird dem Käufer einiges geboten, als da wären: Ein zehn Meter hoher Eingangsbereich mit Doppeltreppe, sieben Schlafzimmer, eine Bowlingbahn, ein Weinkeller, ein Sportstudio, ein Schönheitssalon nebst Massage- und Bräunungseinrichtung, sowie im Außenbereich unter anderem der obligatorische Swimming-Pool und ein Tennisplatz.

Die aktuelle Besitzerin, so das "WSJ", habe zuletzt zeitweise 500 Leute mit der umfangreichen Renovierung der Villa beschäftigt. Nun habe sich die Ecclestone-Tochter und ihr Gatte, der Unternehmer James Stunt, jedoch zum Verkauf entschlossen: Die Kinder besuchten die Schule in London, heißt es, man verbringe daher kaum noch Zeit in Kalifornien.

Mit der Preisvorstellung gehört die ehemalige Spelling-Villa zu den absoluten Top-Objekten am Immobilienmarkt von Los Angeles. Im September hatte bereits Hollywood-Anwalt und Investor Leonard Ross ein ehemaliges Anwesen des legendären Medien-Tycoons William Randolph Hearst für 195 Millionen Dollar zum Verkauf ausgeschrieben.

Zudem wurde Anfang des Jahres die Villa des Playboy-Gründers Hugh Hefner ebenfalls für 200 Millionen Dollar offeriert. Veräußert wurde die "Playboy-Mansion" dann Mitte des Jahres für einen neunstelligen Betrag, wie der beteiligte Makler mitteilte.

5000 Quadratmeter, Küche, Bad: Bilder der Riesenvilla für 200 Millionen Dollar

Das ist die feudale Spelling-Villa in Hollywood Diese Riesenvilla in Los Angeles wird jetzt zum Verkauf angeboten. Sie soll 200 Millionen Dollar kosten. Für das Geld erhält der Käufer: Etwa 5000 Quadratmeter Wohnfläche auf einem Zwei-Hektar-Grundstück, sieben Schlafzimmer, eine Bowlingbahn, einen Weinkeller, ein Sportstudio, einen Schönheitssalon nebst Massage- und Bräunungseinrichtung, sowie im Außenbereich unter anderem einen Swimming-Pool und einen Tennisplatz. Beeindruckend: Besucher betreten das Gebäude durch einen Empfangsbereich mit zehn Meter hoher Decke und filmreifer Doppeltreppe. Verkäuferin der Villa namens "The Manor" ist Petra Stunt, Gattin des Unternehmers James Stunt und Tochter ... ... von Formel-1-Boss und Multimilliardär Bernie Ecclestone. Stunt erwarb "The Manor" erst 2011 für 85 Millionen Dollar von Candy Spelling, der Witwe des verstorbenen ... ... Film- und TV-Produzenten Aaron Spelling ("Drei Engel für Charlie", "Denver-Clan", "Beverly Hills, 90210" und viele, viele weitere Serien). Die Spellings hatten die Immobilie im Stile eines französischen Landsitzes um 1990 herum bauen lassen.

