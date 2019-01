Einst versprach Eddie Lampert, Amerikas Wirtschaftsikone Sears wieder groß zu machen. Dann zerlegte der Finanzakrobat das zuvor mit einem Wettbewerber verschmolzene Traditionskaufhaus, verkaufte nach und nach wertvolle Assets. Im Oktober meldete Sears Insolvenz an. Nun kauft der Milliardär und Großaktionär das Unternehmen aus der Pleite raus. 23.000 weitere Jobs gehen wohl verloren.

Der Milliardär Eddie Lampert hat das US-Traditionskaufhaus Sears in einer Insolvenzauktion mit einem 5,2 Milliarden Dollar schweren Gebot vor der Pleite gerettet. Durch die Übernahme würden die Jobs von bis 45.000 Beschäftigten gesichert und könnten die gut 400 Filialen ihr Geschäft fortsetzen, berichtet Reuters.

Der Deal bedarf noch der Zustimmung des Insolvenzrichters, die Anhörung dazu findet am 1. Februar statt. Sears zählt derzeit insgesamt 68.000 Beschäftigte, viele Menschen werden also im Zuge des Deals wohl noch ihren Job verlieren. Vor gut drei Monaten beschäftigte das Unternehmen noch rund 90.000 Mitarbeiter. Im Oktober hatte Sears Insolvenzschutz beantragt.

Lampert ist Verwaltungsratschef des Unternehmens, mit 31 Prozent der Anteile größter Aktionär und zugleich Gläubiger des 126 Jahre alten Einzelhändlers. In der Auktion war Lampert offenbar einziger Bieter. Nach früheren Berichten hatten andere Interessenten lediglich für Teile der Kette bieten wollen.

Mit den jetzt berichteten 5,2 Milliarden Dollar hat Lampert das Angebot seines Hedgefonds ESL Investments noch einmal um rund 800 Millionen Dollar nachgebessert. Der Fonds hielt zuletzt 18,5 Prozent an dem Kaufhauskonzern.

Nicht nur Amazon setzte der einstigen Ikone Sears zu ...

Vor gut zwei Wochen hatte Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, dass Lampert Sears Schulden in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar erlassen wolle. Teil des Plans sei eine Finanzierung über die Sears-Kreditgeber Bank of America, Citigroup sowie die Royal Bank of Canada gewesen. Die Institute hätten Darlehen in Höhen von insgesamt 1,3 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen wollen. Weitere 400 Millionen Dollar hätten andere Kapitalgeber beisteuern sollen.

Sears war einst eine Ikone der US-Wirtschaft. In der Nachkriegszeit war das Unternehmen größter Arbeitgeber USA und versorgte als Versandhandelspionier die wachsenden Vorstädte Amerikas flächendeckend. In den folgenden Jahrzehnten machten dann aufstrebende Discounter wie Walmart und Target dem Platzhirschen Konkurrenz.

In jüngerer Vergangenheit litt Sears vor allem unter dem scharfen Preiswettbewerb der Onlinehändler wie Amazon und Co. Seit 2008 stagnieren die Umsätze, in den vergangenen sieben Jahren wies die Kette nur Verluste aus und musste in der Folge die Zahl seiner Filialen drastisch reduzieren: Im Jahr 2011 zählte die Kette noch rund 4000 Niederlassungen. Auch andere Wettbewerber erwischte es. Mehr als 20 große Einzelhändler in den USA mussten seit Anfang 2017 schließen.

... auch die Rolle von Großaktionär Lampert bei Sears ist umstritten

Die Rolle von Lampert bei Sears ist nicht unumstritten. Einst als Finanzgenie gefeiert, hatte der Hedgefondsbesitzer den Wettbewerber Kmart aus der Pleite geführt und 2004 mit Sears zusammengelegt. Doch statt wie angekündigt eine neue Macht im Einzelhandel aufzubauen, zerlegte Lampert die Ketten, verkaufte nach und nach werthaltige Assets. Hedgefondskollege Robert Chapman nannte die Sears Holding einmal "a total shit show". Das Unternehmen sei schon lange insgeheim im Liquidationsmodus gewesen. Der Finanzakrobat Lampert habe nie das Überleben von Sears im Sinn gehabt.