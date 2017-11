Verkaufsgespräche mit US-Investoren M.M. Warburg haut aus Luxemburg ab

Zur Großbildansicht obs / M.M.Warburg & CO / Aloys Kiefer Feine Hamburger Adresse: Das Bankhaus M.M.Warburg & CO will sein Luxemburg-Geschäft komplett abstoßen

M.M. Warburg ist nicht nur eine der klandestinsten deutschen Banken - sondern auch eine der kühnsten. 2006 zum Beispiel: Da schnappte sich das Hamburger Traditionshaus im Verbund mit der ebenfalls hanseatischen Reederei Döhle und weiteren Investoren mal eben die Mehrheit an der Deutschen Hypothekenbank - auch wenn die viel größer war als Warburg selber. Kurz darauf wurden die Anteile dann weitergereicht, an die Norddeutsche Landesbank. Mit sattem Gewinn.

Oder, 2009: Damals verfolgte das wirtschaftsinteressierte Publikum gebannt eine der größten Übernahmedramen der deutschen Industriegeschichte - Schaeffler gegen Continental. Und wer war mittendrin statt (wie andere Banken) nur dabei? Warburg. Zwischenzeitlich gehörten dem angeblich aufs beschauliche "Private Banking" spezialisierte Alster-Institut 19 Prozent der Continental-Aktien. Auch dieses Manöver ging, nach allem was man weiß, gut aus.

Handeln und wandeln. Aufspalten und Verschmelzen. Assets hin- und herschieben, bis sie dort liegen, wo sie den größten Zugewinn versprechen. Das war schon immer eines der Geschäftselixiere der Warburg-Bank - und der dahinter stehenden Eigentümerfamilien Warburg und Olearius, die rund 80 Prozent an der Bank halten und die um Bank herum ein Parallelreich geschaffen haben, zu dem zum Beispiel die Degussa-Bank gehört und die HIH Real Estate, eine der größten deutschen Immobiliengesellschaften.

Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass an der Hamburger Ferdinandstraße schon der nächste große Deal in der Mache ist. Denn: Nach Informationen von "Finanz-Szene.de" und "Fondsprofessionell" will M.M. Warburg nun sein komplettes Luxemburg-Geschäft abstoßen. Konkret geht es dabei um die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Warburg Invest Luxembourg sowie um die auf Depotadministration spezialisierte Bank M.M. Warburg & Co. Luxembourg. Der mutmaßliche Käufer ist ein Konsortium um einen amerikanischen Finanzinvestor.

Die Dimension des kurz vor dem Abschluss stehenden Deals lässt sich zum einen durch drei Zahlen erfassen: Laut Geschäftsbericht verwaltet die Luxemburger KVG rund 22 Milliarden Euro - plus 7,4 Milliarden Euro, die für eine deutsche Schwestergesellschaft administriert werden. Die Luxemburger Bank wiederum betreute Ende vergangenen Jahre 316 Fonds mit einem Volumen von 23,6 Milliarden Euro. Gewaltige Summen also. Zum zweiten hat die Transaktion aber auch eine Komponente, die tief ins Selbstverständnis von M.M Warburg reicht. Denn: Seit 1973 macht die Bank Geschäfte in Luxemburg. Der dortige Standort ist neben dem in der Schweiz der einzige Auslandssitz überhaupt. Aus Warburg-Perspektive geht es also um eine sehr weitreichende Entscheidung. Und nicht darum, ein bisschen Randgeschäft abzustoßen.

