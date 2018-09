Wer die Anleger gut informiert - 160 Dax-Konzerne im Test Der Sieger im härtesten Test der deutschen Finanzkommunikation kommt aus dem MDax

Zur Großbildansicht picture alliance / Oliver Berg/d "Investors' Darling 2018" ist Michael Pontzen, Finanzvorstand beim Chemiekonzern Lanxess

Seit 2014 analysiert das Team um Ökonomieprofessor Henning Zülch von der HHL Leipzig Graduate School of Management für manager magazin, wie gut die 160 Unternehmen in den Dax-Indizes ihre Anleger informieren. Am Mittwoch wurden in Frankfurt die diesjährigen Gewinner prämiert.

Der Sieger ist eine Überraschung, denn er kommt erstmals nicht aus dem Dax 30. "Investors' Darling 2018" ist Michael Pontzen, Finanzvorstand beim Chemiekonzern Lanxess in Köln. Gemeinsam mit CEO Matthias Zachert hat Pontzen seit 2015 die Neuausrichtung des Unternehmens geschafft - und die Investoren dabei von Anfang an überzeugt, mit Ehrlichkeit und messbaren Zielen.

Der größte Schritt auf dem Weg zur neuen Lanxess Börsen-Chart zeigen war der Komplettverkauf der Produktion von synthetischem Kautschuk an Saudi-Aramco im August 2018. Das unter Überkapazitäten leidende Geschäft hatte Lanxess an den Rand seiner Belastbarkeit gebracht.

Wie detailliert vermittelt ein Unternehmen seine Strategie?

Ökonom Zülch und fünf wissenschaftliche Mitarbeiter untersuchen mit 15 bis 20 Analysten die Finanzkommunikation der 160 in den Dax-Indizes gelisteten Unternehmen. Die Bearbeitung der mehr als 300 Datenfelder erfordert 15 bis 20 Stunden Arbeit pro Titel. An der Investoren- und Analystenumfrage beteiligten sich Acatis, Berenberg, Deka, DWS, Fidelity, LBBW, Lupus Alpha, MainFirst, Metzler, M.M. Warburg, Shareholder Value Management und Union Investment.

Entscheidend für die Bewertung ist, wie detailliert ein Unternehmen seine Strategie vermittelt und wie konkret und überzeugend es über Ertrags-, Finanz- und Risikolage berichtet. Das Reporting geht mit einem Gewicht von 40 Prozent in die Analyse ein, Investor Relations folgt mit 30 Prozent (je 15 Prozent für Präsentationen und die digitale Kommunikation, die aufgewertet wurde). Der Kapitalmarktauftritt fließt zu 30 Prozent ein (10 Prozent Aktienkursperformance, 20 Prozent Perception Study). Erstmals wurde auch die CSR-Kommunikation benotet.

Seite 1 von 2 1. Teil: Der Sieger im härtesten Test der deutschen Finanzkommunikation kommt aus dem MDax

Der Sieger im härtesten Test der deutschen Finanzkommunikation kommt aus dem MDax 2. Teil: Das sind die Gewinner in den einzelnen Dax-Indizes