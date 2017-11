Rekordwert für Geschäftsjahr 2017 erwartet Autokonzerne lassen Dividenden im Dax kräftig steigen

DPA Export von VW-Fahrzeugen in Emden: Autokonzerne zahlen ein Viertel der Dividende im Dax

Die Dividendensumme im Dax für das Jahr 2017 wird nach Einschätzung der Commerzbank ein Rekordniveau erreichen. Unter anderem angetrieben durch das weltweite Wirtschaftswachstum, dürfte die Gesamthöhe im Vergleich zum Vorjahr um kräftige 11 Prozent auf einen Rekordwert von 35,3 Milliarden Euro steigen, was einer durchschnittlichen Dividendenrendite im Dax von 2,8 Prozent entspräche, schrieben die Analysten Andreas Hürkamp und Markus Wallner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Fast ein Viertel des gesamten Dividendenbetrags werde allein die Autobranche (BMW Börsen-Chart zeigen , Continental Börsen-Chart zeigen , Daimler Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Börsen-Chart zeigen ) zahlen. Zudem dürften die 30 Dax-Konzerne in diesem Jahr einenRekordumsatz erzielen.

25 Konzerne dürften Dividende steigern - und nur einer wird wohl kürzen

Insgesamt 80 Prozent der 30 Dax-Konzerne dürften im Jahr 2018 eine höhere Gewinnbeteiligung je Aktie an die Anteilseigner ausschütten als im Vorjahr, hieß es weiter. Einzig bei der Deutschen Bank erwarten die Experten eine Dividendenkürzung von rund 42 Prozent auf 0,11 Euro je Anteilschein.

Gleichbleiben dürften hingegen die Dividenden beim Pharma- und Chemiekonzern Bayer Börsen-Chart zeigen , beim Konsumgüterhersteller Beiersdorf Börsen-Chart zeigen , dem Medienunternehmen ProSiebenSat.1 Börsen-Chart zeigen und dem Industriekonzern Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen.

Im Jahr zuvor hatten 23 der 30 Dax-Unternehmen höhere Dividenden gezahlt und zwei hatten ihre Dividende gekürzt.

Von Allianz bis SAP: Viele Dax-Konzerne kaufen Aktien zurück

Hürkamp und Wallner verwiesen außerdem auf laufende Aktienrückkaufprogramme des Sportartikelherstellers Adidas Börsen-Chart zeigen , der Versicherungskonzerne Allianz Börsen-Chart zeigen und Munich Re Börsen-Chart zeigen, des Marktbetreibers Deutsche Börse , des Softwareherstellers SAP Börsen-Chart zeigen und des Industriekonzerns Siemens Börsen-Chart zeigen .

Zusammenfassend hielten die Commerzbank-Experten fest: "Bei einem Punktestand von 13 000 im Dax ist der Anteil der reinvestierten Dividenden seit 1988 auf 52,6 Prozent gestiegen." Oder anders ausgedrückt: "Auf einem Niveau von 13.000 Punkten hat der Dax-Kursindex 6200 Index-Punkte und die reinvestierten Dividenden 6.800 Index-Punkte zu den 13 000 Punkten im Dax-Performance-Index beigesteuert."