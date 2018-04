Größtes Plus seit Dezember Bitcoin gewinnt 16 Prozent in einer Stunde

Kryptowährung Bitcoin (Symbolmünze)

Die Zahl erinnert an die goldenen Krypto-Zeiten im November und Dezember 2017: Die digitale Währung Bitcoin Börsen-Chart zeigen hat am Mittwochmittag innerhalb von nicht einmal 60 Minuten 16 Prozent an Wert gewonnen. Um 11 Uhr deutscher Zeit hatte ein Bitcoin auf der Plattform Coindesk bei gut 6900 Dollar notiert - um 11.40 hatte sie dann die 8000-Dollar-Marke geknackt. Am frühen Nachmittag lag der Kurs immer noch gut 10 Prozent im Plus.

Marktbeobachter erklärten den Ausbruch nach oben mit Zukäufen von Spekulanten, die zuvor auf fallende Kurse gewettet hatten. Andere Experten sagten gegenüber Reuters, die Kurse seien zunächst auf der Bitfinex-Börse gestiegen und hätten sich dann auf andere Handelsplattformen ausgebreitet.

Anleger hatten Ende vergangenen Jahres bis zu 20.000 Dollar für einen Bitcoin zahlen müssen; in den Monaten zuvor hatte die digitale Währung in immer kürzeren Abständen neue 1000er-Marken durchbrochen. Bis Anfang Februar folgte dann allerdings ein Absturz auf 6000 Dollar.

Auch andere Kryptowährungen legten in den letzten 24 Stunden teilweise kräftig zu. Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes stieg in der letzten Stunde laut "Coinmarketcap" von rund 270 Milliarden auf über 300 Milliarden Dollar.

