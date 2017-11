Mehr als 30 Millionen Dollar bei Tether erbeutet Hackerangriff bei Konkurrenz-Digitalwährung bremst Bitcoin

Hacker haben offenbar bei der Kryptowährung Tether 31 Millionen Dollar erbeutet. Das Sicherheitsleck ließ den Bitcoin kurzfristig wieder unter die Marke von 8000 Dollar rutschen.

Bei dem Anbieter der Kryptowährung Tether sind 31 Millionen US-Dollar aus dem System erbeutet worden. Grund sei ein Hackerangriff, teilte Tether mit. Der Verlust drückt auf die konkurrierende Digitalwährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen.

In der Nacht auf Dienstag fiel der Bitcoin-Kurs zeitweise um rund fünf Prozent auf knapp 7800 US-Dollar. Bis zum Vormittag erholte sich der Bitcoin etwas und notierte wieder über der Marke von 8000 Dollar. Seit Beginn des Jahres ist der Wert der Digitalwährung um etwa 800 Prozent gestiegen.

Der Digitaldevise Tether liegt ein etwas anderes Konzept als beispielsweise der bekannteste Kryptowährung Bitcoin zugrunde. Mit Tether kann Buchgeld ein- und ausgezahlt werden. Der Tether -Kurs ist dabei im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt. Das soll einen einfachen Übergang von realen Währungen zu Digitalwährungen gewährleisten. Tether nutzt sogenannte Token, um seine Transaktionen auf Blockchains durchzuführen.

Dem Branchendienst Coinmarketcap.com zufolge ist Tether mit einem Börsenwert von insgesamt 674 Millionen Dollar die Nummer 19 der insgesamt etwa 1300 Internet-Währungen. Coinmarketcap.com berechnet die Marktkapitalisierung und damit die Relevanz von Digitalwährungen.

Starke Kursschwankungen von fünf Prozent oder mehr an einem Tag sind bei Digitalwährungen eher normal als eine Ausnahme. Dies ist auch einer der Hauptkritikpunkte, die Gegner von Kryptowährungen anführen.

Sie argumentieren, als Währung seien die Digitaldevisen wegen der starken Kursschwankungen nicht zu betrachten, vielmehr als Spekulationsobjekt. Ein weiterer Kritikpunkt lautet, dass Digitalwährungen unsicher seien. Diebstähle wie der bei Tether, die immer wieder vorkommen, bestärken diese Sichtweise.

"Das Vertrauen in die Sicherheit von Cyber-Währungen wurde nicht zum ersten Mal auf die Probe gestellt", sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu Raubzügen ähnlicher Art in noch größerem Ausmaße gekommen.

Bitcoin ist das größte und bekannteste Cybergeld. Für diese Währungen steht keine Regierung oder Zentralbank ein. Ihr Kurs wird allein durch Angebot und Nachfrage bestimmt.

Geschaffen wird das Geld von Nutzern, deren Computer dafür komplexe Algorithmen berechnen. Da Beträge schnell und anonym transferiert werden können, ist das Geld auch für Nutzer interessant, die illegale Geschäfte betreiben oder Kapitalkontrollen umgehen wollen. Gleichwohl beschäftigt sich inzwischen nahezu jede größere Bank mit dem Computergeld und der dahinter stehenden Technologie Blockchain.

Immer mehr Regierungen und Aufsichtsbehörden weltweit warnen vor dem Internetgeld, weil sie befürchten, es könnte für kriminelle Machenschaften verwendet werden.

Falls Sie beim trotz der extrem starken Schwankungen beim Bitcoin-Kurs noch in den Hype einsteigen wollen - hier ein Überblick über die wichtigsten Wege, auf denen Jedermann in Bitcoins investieren kann:

