Smartphone-Mining und Wallet-Klau So stehlen Hacker digitales Geld

Digitale Währungen sind nicht nur als Spekulationsobjekt gefragt. Kriminelle machen mit kreativen Methoden Jagd auf Bitcoin und Co. Teilweise nutzen sogar legal operierende Firmen deren Werkzeuge.

Erneut ist eine Plattform für Digitalwährungen zum Opfer eines Hackerangriffs geworden. Bei dem Startup Tether haben Unbekannte knapp 31 Millionen Dollar erbeutet, teilte das Unternehmen mit. Immer wieder werden Anbieter digitaler Zahlungsmittel wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin zum Ziel von Kriminellen.

Bitcoin und die Alternativen Steigende Kurse der bewusst knapp gehaltenen alternativen Geldsysteme haben einen regelrechten Goldrausch ausgelöst. Das Magazin "Quartz" berichtet von "Minern", die Jumbojets chartern, um schnell neue Prozessoren von AMD oder Nvidia mit größerer Rechenleistung zu bekommen - das bringt noch mehr Schub für die Realwirtschaft. Außerdem profitieren die Stromversorger vom enormen Energiebedarf der Altcoin-Gemeinde. Der Bitcoin-Reichtum entsteht in solchen Serverfarmen wie auf Island, wo Strom billig ist, inzwischen aber überwiegend in China dank staatlich subventionierter Wasser- und Kohlekraft. Die Miner "schürfen" das Geld mit den immer komplexeren Berechnungen, die alle Transaktionen in der "Blockchain" genannten Datenbank verifizieren. Der schnellere Rechner gewinnt. Die Community zieht dieses Verfahren einer Zentralbank vor. Bekannt wurde die Technik durch Bitcoin. Dank der per Design festgelegten Geldknappheit ist der Kurs der führenden Digitalwährung auf mehr als 8000 Dollar gestiegen - großartig für Spekulanten. Als Zahlungsmittel jedoch taugt Bitcoin kaum, Transaktionen dauern lange und sind teuer. Am 1. August startet "Bitcoin Cash" als Alternative - gerade, nachdem die infolge eines "Bitcoin-Bürgerkriegs" drohende Spaltung abgewendet wurde. Ohnehin haben sich viele Altcoin-Fans bereits anderen Modellen zugewendet. Die größte Furore macht Ethereum, dessen Gesicht Vitalik Buterin ist. Das Projekt will mit "smarten Verträgen" noch viel mehr umwälzen als nur die monetäre Wirtschaft. Ihre Währung Ether hat nach einer Hackerattacke 2016 bereits eine harte Spaltung hinter sich gebracht. Die Traditionalisten, die in dem Eingriff mit Regeländerung einen zentralistischen Verrat an der 2014 propagierten Idee "Vertrag ist Vertrag" sehen, setzen auf Ethereum Classic. Ex-Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ließ sich 2014 als Berater für Regulierungsfragen von Ripple Labs anheuern. "Das traditionelle Zahlungssystem ist antiquiert, teuer und ineffizient", gab der CSU-Politiker den Geldrevolutionären seinen Segen. Ripple ist nach Bitcoin Cash die Nummer vier der digitalen Nebengeldwelten, versteht sich aber als Ergänzung und nicht als Gegenentwurf zu Bitcoin. Große Banken stehen dahinter. Litecoin wurde bereits 2011 als Bitcoin-Alternative gegründet. Die Entwickler wollen absichern, dass auch gewöhnliche Computerbesitzer Geld schöpfen können - und dass der Code einfach genug bleibt, um schnelle Transaktionen weltweit zu ermöglichen. "Leichtes" im Gegensatz zu "hartem" Geld - das Interesse der zahlreichen Nutzer hat Vorrang gegenüber der Wertsteigerung für wenige Altcoin-Superreiche. Wirklich durchgesetzt hat sich Litecoin - auch gegenüber mehreren Nachahmern - bisher nicht. NEM stammt aus Japan. Das Angebot des "New Economic Movement" wurde erst 2015 gestartet. Die NEM-Macher versprechen den Nutzern, Energie und Kosten zu sparen. Geld wird hier "geerntet", nicht "geschürft". Die Validierungsmethode anstelle der komplexen Bitcoin-Blockchain nennt sich "Eigentrust". NEM belohnt Nutzer, die das Geld zirkulieren lassen, anstatt es zu horten. Der Name Dash ist die Kurzform für "digital cash", zielt aber kaum auf die Hauptrolle von Bargeld beim täglichen Einkauf. Früher war die Währung als "Darkcoin" bekannt und mit dem Darknet assoziiert, meist wechseln größere Summen den Besitzer. Hier liegt die Betonung vor allem auf der Anonymität der Nutzer, die größer sein soll als bei anderen Kryptowährungen, die auch immer wieder mit Betrugs- oder anderen Kriminalitätsfällen auf sich aufmerksam machen.

Dies sind nur die größten Kryptowährungen - gemessen am stark schwankenden Börsenwert. Nutzerzahlen lassen sich wegen der Anonymität nicht erheben, Daten über realweltlichen Austausch sind ebenso Mangelware.

Inzwischen gibt es rund 1300 verschiedene Kryptowährungen und es kommen ständig neue hinzu. Deren Börsenwert beläuft sich dem Branchendienst Coinmarketcap.com zufolge zusammengerechnet auf rund 240 Milliarden Dollar. Selbst Notenbanken tüfteln inzwischen an eigenen Versionen eines virtuellen Bargeld-Ersatzes.

Doch Hacker lockt nicht nur der Hype und die große Zahl der Anbieter an. Bei den Plattformen gibt es auch einiges zu holen. Bei ihren Überfällen erbeuten sie manchmal Millionen. So wurden bisher insgesamt knapp eine Million Bitcoin gestohlen - zum aktuellen Kurs ist das eine Beute von 8,2 Milliarden Dollar. Einige Betreiber von Handelsplattformen sind dabei in die Insolvenz gerutscht.

Handelsplattformen sind begehrtes Ziel

Einer Studie von Tyler Moore zufolge, einem Professor für Cyber-Sicherheit an der Universität von Tulsa, wurden seit der Erfindung von Bitcoin 2009 bis 2015 ein Drittel aller Handelsplattformen für Krypto-Währungen gehackt. Angaben der Datenschutz-Organisation Privacy Rights Clearinghouse zufolge lag die Quote bei US-Banken im gleichen Zeitraum bei einem Prozent.

Oft kommen die Hacker bei ihren Beutezügen unerkannt davon. Es ist schwer, im Internet Spuren nachzuverfolgen, da sich die Täter durch Verschleierung ihrer IP-Adressen tarnen und oft auf Rechner auf mehreren Kontinenten zurückgreifen. Sie nutzen dazu beispielsweise Botnetze und Anonymisierungsdienste. In einigen Fällen gehen die Strafverfolgungsbehörden auch davon aus, dass Insiderwissen ausgenutzt wurde.

Digitale Währungen wie Bitcoin basieren auf der sogenannten Blockchain-Technologie. Dabei handelt es sich um eine verschlüsselte Datenbank, in der alle Transaktionen gespeichert werden. Neue Informationen werden wie weitere Blöcke in chronologischer Reihenfolge an die Kette vorheriger Daten angehängt. Daher stammt auch der Name, der auf deutsch Kette von Blöcken bedeutet.

Das System soll gewährleisten, dass die virtuellen Münzen nur einmal ausgegeben werden können. Miner verdienen unter anderem daran, dass sie diese Transaktionen in einem aufwendigen Rechenprozess in der Blockchain verschlüsseln.