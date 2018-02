Krypto-Währungen auf Crashkurs Bitcoin stürzt unter 9000 US-Dollar

Zur Großbildansicht REUTERS Auf Talfahrt: Der Bitcoin und andere Krypto-Währungen verloren am Donnerstag erneut 10 Prozent und mehr

Der Ausverkauf am Markt für Krypto-Währungen geht weiter. Der Bitcoin Börsen-Chart zeigen, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 156 Milliarden Dollar bedeutendste Digitalwährung, verlor am Donnerstag erneut etwa 10 Prozent an Wert und rutschte zeitweise unter die Marke von 9.000 Dollar. Auf der Luxemburger Handelsbörse Bitstamp notierte der Bitcoin zeitweise bei 8985 Dollar und damit mehr als 50 Prozent unter seinem bisherigen Rekordhoch bei 20.000 Dollar, das er im Dezember vergangenen Jahres erreicht hatte.

Nach Angaben der Website Coinmarketcap.com verzeichneten am Donnerstag auch andere Digitalwährungen wie beispielsweise Ripple oder Litecoin Verluste im zweistelligen Prozentbereich. Lediglich die Cyberwährung Ethereum notierte leicht im Plus.

Damit scheint sich die Talfahrt der Krypto-Währungen, die kurz vor dem Jahreswechsel begann, fortzusetzten. Monatelang waren Bitcoin und Co zuvor in ungeahnte Höhen geklettert, mit Kursgewinnen im vier- bis fünfstelligen Prozentbereich innerhalb des vergangenen Jahres. Doch damit ist es nun offenbar vorerst vorbei: Schon der Januar war für den Bitcoin der schwächste Monat seit drei Jahren, mit einem Verlust von etwa 30 Prozent.

Als aktueller Anlass für die Kursverluste wird ein Werbeverbot für Krypto-Währungen genannt, das das soziale Netzwerk Facebook am Mittwoch bekannt gemacht hatte. Zudem gehen rund um den Globus Regulierer und Aufsichtsbehörden zunehmend gegen unseriöse und kriminelle Umtriebe in dem Markt vor.

Abgesehen von solchen konkreten Gründen spricht aber auch einiges dafür, dass bei den Krypto-Währungen eine Spekulationsblase geplatzt ist, vor der zuvor schon zahlreiche Experten gewarnt hatten. Die Kurse von Cyber-Währungen waren monatelang rasant gestiegen, ohne dass dafür eine vernünftige Begründung zu finden war. Ebenso fallen die Kurse nun, ohne dass das Tempo des Crashs sowie das Ausmaß der Verluste vollständig begründet werden könnte.

Einer Analyse der Privatbank Donner & Reuschel zufolge jedenfalls dürfte es vorerst weiter abwärts gehen. Es habe sich ein deutlicher Abwärtskanal gebildet, schreibt die Bank in einer Einschätzung zum Bitcoin-Kurs. Auch die Erholungsversuche zu Jahresanfang hätten daran nichts geändert. Im Gegenteil: Dadurch wurde der Abwärtsdruck aus Sicht der technischen Analysten sogar noch verstärkt.