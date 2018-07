Börsenprofi Markus Zschaber zeigt Dieser Megatrend spricht für die Airbus-Aktie

Zur Großbildansicht DPA Flugzeugbau bei Airbus: Der Konzern befindet sich langfristig auf einem Wachstumspfad.

Ende Juni 2018 sorgte eine Meldung des in Schweden ansässigen und auf das Monitoring von Flügen spezialisierten Unternehmen Flightradar24 für Aufsehen. Den Angaben von Flightrader24 zu Folge, die später von der amerikanischen Bundesbehörde für Flugsicherheit bestätigt wurden, fanden am 29. Juni 2018 an einem einzigen Tag weltweit mehr als 202.000 Flüge statt, was einen bis dato noch nie erreichten Spitzenwert darstellt. Zu Spitzenzeiten befanden sich unvorstellbare 19.000 Flugzeuge zur selben Zeit in der Luft. Es war generell der erste Tag seit Anbeginn der Aufzeichnung, an dem mehr als 200.000 Flüge an einem Tag registriert worden waren.

Im Grunde überrascht diese Meldung nicht wirklich, steigt doch das weltweite Passagieraufkommen seit Jahren weltweit dynamisch an. Und diese Dynamik wird auch weiterhin hoch bleiben. So gehen aktuelle Prognosen davon aus, dass sich die Anzahl an Flugzeugzeugen bis 2035 weltweit nochmals verdoppeln wird. Dazu kommt, das voraussichtlich mindestens zwei Drittel der derzeit in Betrieb gehaltenen Flugzeuge bis 2035 ersetzt werden müssen. Dies summiert ergibt einen Bedarf von 35.000 bis 40.000 Flugzeugen in den nächsten 17 Jahren.

Die Profiteure dieser Entwicklung sind einerseits die Fluggesellschaften, wobei hier ein erbarmungsloser Verdrängungswettkampf ausgetragen wird, der zu Lasten der Profite innerhalb der gesamten Branche führt. Andererseits profitieren die Flugzeugbauer selbst, deren Auftragsbücher randvoll sind.

Eine Investition in einen Flugzeugbauer erscheint besonders interessant, wenn man sich vergegenwärtig, dass die Flugzeugbauer Boeing Börsen-Chart zeigen und der europäische Konkurrent Airbus Börsen-Chart zeigen sich den Markt fast duopolartig untereinander aufteilen. Einen Preiskampf, wie die Fluggesellschaften ihn führen, gibt hier nicht. Grund genug, sich einen von ihnen einmal im Detail anzuschauen.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus bündelt als zweitgrößter Flugzeugbauer der Welt sein Geschäft in drei verschiedene Sparten, in "Kommerzielle Luftfahrt", "Helikopter" und "Verteidigung und Raumfahrt". Der Gesamtumsatz von Airbus belief sich im Jahr 2017 66,7 Milliarden Euro. Davon entfielen etwas mehr als drei Viertel auf das Geschäft der kommerziellen Luftfahrt. Das Ebit stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro. Besonders positiv zeigte sich die Gewinnentwicklung der kommerziellen Luftfahrt, die um 26 Prozent zulegen konnte.

Die Zahlen des ersten Quartals 2018 hingegen zeigten sich erwartungsgemäß schwach und konnten nicht an die guten Ergebnisse aus dem Jahr 2017 anknüpfen. Grund dafür ist vor allem, dass Zulieferer von Airbus derzeit Probleme haben, bestellte Triebwerke in ausreichender Stückzahl und Qualität zu liefern, ein Zustand der auch schon im vergangenen Jahr die Zahlen dämpfte.

Dies wirkt sich direkt auf den Flugzeugabsatz und die Quartalszahlen von Airbus aus. Dennoch hält der Vorstandsvorsitzende Tom Enders die für das Geschäftsjahr 2018 gesteckten Ziele für weiterhin erreichbar. Die Zahlen des ersten Quartals müssen somit etwas differenziert betrachtet werden. Umso wichtiger wird es sein zu sehen, ob Airbus es im zweiten Quartal geschafft hat, die Auslieferungsrückstände aufzuholen.

Wenn dies gelingt, plant Airbus erstmal in seiner Geschichte in diesem Jahr mehr als 800 Flugzeuge auszuliefern, im Vergleich dazu lieferte Airbus 2017 718 Flugzeuge aus. Das Ebit sollte dann nach Angaben von Airbus um rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Entscheidend wird sein, ob der Flugzeugbauer und seine Zulieferer die Triebwerksprobleme endlich in den Griff bekommt.

Dennoch bleiben die Aussichten des größten europäischen Flugzeugbauers im Allgemeinen sehr positiv. Denn noch viel entscheidender als zwischenzeitliche Lieferschwierigkeiten ist der zugrunde liegende Trend. Um den weltweiten Flugzeugbestand bis 2035 zu verdoppeln und um die weltweit steigenden Passagierzahlen bedienen zu können, muss die Branche jährlich um rund 4 Prozent wachsen. Dieser zugrunde liegende Wachstumstrend verläuft natürlich nicht gradlinig, sondern eher in Wellenbewegungen, so dass es gute Jahre geben wird, in denen die Flugzeugbauer stärker wachsen und Jahre, in denen die Flugzeugbauer langsamer wachsen oder schlechtestenfalls sogar stagnieren.

Fundamental orientierte Anleger sollten sich an genau diesem Trend orientieren, der langfristig den Erfolg von Airbus sichern wird. Dabei kann auch ein Blick in das Auftragsbuch von Airbus helfen und das ist prall gefüllt. Mit einem Auftragsbestand von 997 Milliarden Euro hat Airbus eines der größten Auftragsbücher aller Unternehmen weltweit.

Airbus befindet sich derzeit sicherlich in einer kurzfristig schwierigen Phase, wobei einige der hausgemachten Probleme, wie technische Probleme des Militärtransporters A400M, Stück für Stück abgearbeitet werden. Für langfristig orientierte Anleger ist Airbus sicherlich eine sehr interessante Anlagemöglichkeit. Gerade punktuelle Schwächephasen können hier eine gute Gelegenheit zum Einstieg sein. Bereits investierte Anleger freuen sich über ein Kursplus von rund 71 Prozent auf die Sicht von 3 Jahren. Eine Aktie die je nach Marktlage immer mal wieder in den Depots unserer Kunden zu finden ist.