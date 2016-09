Börsenprofi Carsten Klude zeigt Warum die Fed vor höheren Zinsen erneut zurückzuckt

US-Zinsen - tut es die Fed, oder tut sie es nicht?

Carsten Klude

Kein Thema sorgt im Moment für mehr Gesprächsstoff als die in der nächsten Woche Dienstag und Mittwoch anstehende Sitzung der US-Notenbank. Wird Janet Yellen die Zinsen erhöhen? Oder doch eher später, wobei es in diesem Jahr nur noch zwei weitere Möglichkeiten gäbe, zum einem am 2. November oder am 14. Dezember? Oder kommt doch vielleicht gar keine Zinserhöhung mehr?

Obwohl zuletzt wieder mehr Stimmen aus der US-Notenbank zu hören waren, die sich für eine baldige Zinserhöhung stark machen, haben diese Äußerungen am Kapitalmarkt aber bislang kaum Resonanz gefunden, wie der Blick auf die Fed Funds Futures zeigt.

Getreu dem Ausspruch "Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube", wird einer Zinserhöhung durch die Fed am 21. September nur eine Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent zugebilligt; für den 2. November steigt die Wahrscheinlichkeit auf 22 Prozent und für den 14. Dezember auf 55 Prozent. Es sieht also danach aus, als ob Anleger noch etwas Geduld aufbringen müssen.

Hauptprofiteure einer Zinserhöhung wären die US-Banken, die vor allem von der Aussicht auf eine steilere Zinsstrukturkurve profitieren könnten. Für Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen sind Kurse wie zu Jahresbeginn von 180 US-Dollar aber noch nicht wieder in Reichweite.

