Neuer Kurssturz: Die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen sind am Freitag erneut stark unter Druck geraten. Ein weiterer kritischer Bericht der "Financial Times" (FT) über den Zahlungsabwickler ließen den Kurs zuletzt um 11,5 Prozent auf 128,50 Euro einbrechen. Zwischenzeitlich rutschten die Papiere sogar unter den Tiefstkurs vom Mittwoch von 126 Euro ab, auf den der erste "FT"-Bericht die Aktien hatten absacken lassen.

Das Papier wird damit zu einem Spielball von Short-Sellern und anderen kurzfristig orientierten Investoren, die kritische Berichte wie in der "FT" für Leerverkäufe nutzen.

Die "Financial Times" hatte am Mittwoch berichtet, ein Wirecard -Manager in Singapur sei im vergangenen Jahr verdächtigt worden, gegen örtliche Gesetze verstoßen zu haben. In einer firmeninternen Präsentation sei von Dokumentenfälschung und Geldwäsche die Rede. Der Manager arbeite weiterhin bei Wirecard. Der Dax-Konzern wies den Bericht umgehend als "falsch, ungenau, irreführend und diffamierend" zurück. Er entbehre jeder Substanz. Das Unternehmen aus Aschheim bei München war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Betrugsvorwürfen, die aber stets im Sande verliefen.

Der Absturz der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard Börsen-Chart zeigen ruft auch die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan. Die Behörde untersuche, ob es sich dabei um eine mögliche Marktmanipulation gehandelt haben könnte, sagte eine Bafin-Sprecherin.

Von Kursabstürzen nach ähnlichen Veröffentlichungen profitierten in der Vergangenheit Investoren, die erst geliehene Aktien verkauft hatten und diese dann billiger zurückkaufen konnten, um die Papiere schließlich an ihre Inhaber zurückzugeben.

Attacken von Leerverkäufern auf Wirecard

Diese so genannten Leerverkäufe sind zwar legal und an der Börse üblich. Wegen der vorherigen Anschuldigungen ermittelten aber die Bafin und die Staatsanwaltschaft wegen Markmanipulation. Vor einigen Jahren wurden deswegen Führungskräfte der Aktionärsvereinigung SdK verurteilt. Gegen den Herausgeber eines Börsenbriefs ist in München ein Strafbefehlsverfahren anhängig.

