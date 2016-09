Jammern auf exklusivem Niveau Wie der Ölpreisverfall die Superreichen trifft

Getty Images

Der Ölpreis hat in den vergangenen Jahren eine rasante Talfahrt hingelegt. Eine Studie zeigt: Auch das Vermögen vieler Superreicher weltweit hat das arg dezimiert.

6





Der Ölpreis hat sich zwar zuletzt stabilisiert, im Vergleich zum Stand vor einem oder gar vor anderthalb Jahren steht er aber nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau. So kostete ein Barrel, also ein Standardfass mit rund 159 Litern, der US-Sorte WTI zuletzt etwa 47 Dollar. Das ist ein Minus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Sommer 2015, und ein Minus von mehr als 60 Prozent gegenüber den Hochs aus dem Jahr 2014.

Weil Erdöl auf vielfältigste Weise in der Wirtschaft genutzt wird - beispielsweise als Treibstoff, als Rohstoff oder auch als Spekulationsobjekt -, wirken sich auch die Preisschwankungen auf unterschiedlichsten Ebenen aus.

Auf eine bemerkenswerte Konsequenz, die sonst kaum beachtet wird, macht die Agentur Wealth-X in einem aktuellen Report aufmerksam: Im Vermögen der Superreichen weltweit hat der Ölpreisverfall mitunter deutliche Spuren hinterlassen.

In ihrem jüngst veröffentlichten World Ultra Wealth Report berichtet die Firma, die sich auf das Research und die Beratung der Millionäre und Milliardäre weltweit spezialisiert hat, über Entwicklungen im Bereich der sogenannten Ultra High Net Worth Individuals, kurz: UHNWIs. Das sind jene Menschen, die über ein Vermögen von mehr als 30 Millionen Dollar verfügen.

Schere zwischen arm und reich ist weit geöffnet

Das Gesamtergebnis erscheint zunächst wenig spektakulär: Laut Wealth-X stieg die Zahl der UHNWIs 2015 weltweit um 0,6 Prozent, während deren Vermögen um 0,8 Prozent auf einen Rekordwert von insgesamt 30 Billionen Dollar zunahm. Zusammen machen diese Superreichen damit lediglich 0,004 Prozent der Weltbevölkerung aus, während sie jedoch gleichzeitig über 12 Prozent des globalen Vermögens verfügen.

Soweit, so bekannt und auch so unerfreulich: Die Schere zwischen arm und reich in der Welt ist weit geöffnet, und sie scheint sich nach und nach immer noch weiter zu öffnen.

Bemerkenswert ist allerdings, was Wealth-X in Bezug auf den Ölpreisrückgang der vergangenen Monate und Jahre ermittelt hat: Die Einbußen der Superreichen in Ländern, die in besonderem Maße vom Ölexport abhängen, waren demnach offenbar signifikant.

Seite 1 von 2 1. Teil: Wie der Ölpreisverfall die Superreichen trifft

Wie der Ölpreisverfall die Superreichen trifft 2. Teil: Das Luxusleid in Norwegen und Australien

Alle Artikel und Hintergründe zu Kurs und bündig

Börse

Mehr manager magazin Zur Startseite