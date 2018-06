Börsenprofi Carsten Klude erklärt Was Deutschland bei einem Handelskrieg droht

Zur Großbildansicht DPA Deutschlands mit Abstand wichtigster Exportartikel in die USA: Autos

Auf dem G7-Treffen am vergangenen Wochenende im kanadischen La Malbaie sind die Differenzen zwischen Donald Trump auf der einen Seite und seinen (neben China) wichtigsten Handelspartnern erneut offen zutage getreten. Sah es zunächst danach aus, als ob der Gipfel überraschenderweise zu einem Erfolg werden könnte - Trump sprach von einem großartigen Treffen und sehr guten Beziehungen zu den anderen G6-Regierungschefs - eskalierte die Situation nach seiner Abreise nach Singapur. So zog Trump seine Zustimmung zur Abschlusserklärung zurück, nachdem sich der kanadische Premierminister Trudeau auf der Abschlusspressekonferenz kritisch über Trump geäußert hatte. Zudem drohte der US-Präsident erneut mit der Einführung von Zöllen auf Autos.

Carsten Klude

Wie schon bei der Einführung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium argumentiert der US-Präsident damit, dass diese Maßnahmen notwendig seien, um die nationale Sicherheit nicht zu gefährden. Mit dieser Argumentation kann der US-Präsident nach eigenem Ermessen über die Implementierung von Handelsschranken entscheiden und benötigt nicht, wie es die US-Verfassung eigentlich vorsieht, die Zustimmung des Kongresses. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass es Trump weniger darum geht, tatsächlich und dauerhaft den Handel zu beschränken, zeigt sich, dass der US-Präsident seine Ankündigungen auch umsetzt. Von daher sollte die Einführung von Importzöllen auf Autos nicht als reine Drohkulisse abgetan werden.

Welche Länder haben besonders enge Handelsbeziehungen zu den USA und könnten von Zöllen und anderen handelsbeschränkenden Maßnahmen überdurchschnittlich stark betroffen sein? 2017 wiesen die USA ein Handelsbilanzdefizit von fast 800 Milliarden US-Dollar auf. Dies entspricht einem Anteil von 4 Prozent des US-BIP. Trumps einfache, wenn auch aus ökonomischer Sicht falsche Rechnung lautet, dass ohne US-Außenhandel das Defizit auf null sinken und die US-Wirtschaft von daher deutlich stärker wachsen würde. Dabei übersieht er allerdings, dass ohne Handel auch in den USA Arbeitsplätze und Kaufkraft fehlen würden. Die höchsten Defizite im Warenaustausch hatten die USA im vergangenen Jahr mit China (376 Mrd. Dollar), Mexiko (71 Mrd. Dollar), Japan (69 Mrd. Dollar) und Deutschland (64 Mrd. Dollar). Um die potenziellen Wachstumsauswirkungen beurteilen zu können, muss man den Handelsbilanzsaldo der US-Handelspartner in Relation zu ihrer Wirtschaftskraft setzen. Besonders bedrohlich stellt sich die Situation dann mit weitem Abstand für Mexiko dar, gefolgt von Kanada, der Schweiz, China und Deutschland.

manager-magazin.de

Ein Blick in die Außenhandelsstatistik zeigt, wie und wo die deutsche Wirtschaft angreifbar ist. Berücksichtigt man die Ein- und die Ausfuhren, sind die USA seit dem Jahr 2015 von China als wichtigster deutscher Handelspartner verdrängt worden, doch sind die Vereinigten Staaten immer noch der wichtigste deutsche Exportmarkt. So wurden 2017 Güter im Wert von 111,5 Mrd. Euro in die USA ausgeführt; dies entsprach einem Anteil von 8,7 Prozent an den gesamten Ausfuhren. Importiert wurden dagegen Waren mit einem Volumen von 61,1 Mrd. Euro (Anteil von 5,9 Prozent an den gesamten Einfuhren). Der deutsche Handelsbilanzüberschuss mit den USA von 50,4 Mrd. Euro entsprach einem Anteil von 1,5 Prozent des deutschen BIP.

Unter der (unrealistischen) Annahme, dass Deutschland keinen Handel mehr mit den USA betreibt und der Außenhandel mit allen anderen Ländern unverändert bleibt, würde das deutsche BIP von daher nominal um 1,5 Prozentpunkte niedriger ausfallen als es sonst der Fall wäre. Die nominale Wachstumsrate würde somit von 4,1 auf 2,6 Prozent sinken, die reale Wachstumsrate von 2,5 auf rund ein Prozent zurückgehen. Auch wenn diese Überlegungen die Realität stark vereinfachen, zeigen sie doch, welches Risiko ein potenzieller Handelskrieg mit den USA für Deutschland mit sich bringt.

Mehr als 70 Prozent der deutschen US-Exporte entfielen dabei 2017 auf nur fünf Sektoren. Der mit Abstand wichtigste Exportartikel in die USA sind deutsche Autos (27 Mrd. Dollar bzw. 24 Prozent aller US-Exporte), gefolgt von Maschinen (23 Mrd. Dollar bzw. 20 Prozent), pharmazeutischen Erzeugnissen (13 Mrd. Dollar bzw. 12 Prozent), Elektrotechnik (10 Mrd. Dollar bzw. 9 Prozent) und optischen Erzeugnissen (9 Mrd. Dollar bzw. 8 Prozent). Vom gesamten deutschen Handelsbilanzüberschuss mit den USA von 50 Mrd. Dollar entfallen allein 20 Mrd. Dollar auf den Automobilsektor.

Kein Wunder, dass dies Trump ein besonderer Dorn im Auge ist und die Einführung von Strafzöllen auf Autos ein aus seiner Sicht probates Mittel ist, um Deutschland und Europa zu Zugeständnissen in der Handelspolitik zu bewegen. Bei isolierter Betrachtung der Exporte in die USA könnte der Pharmasektor sogar noch stärker unter Handelsbeschränkungen leiden als die Automobilbranche. Dies liegt daran, dass "nur" 12 Prozent der gesamten Autoexporte in die USA gehen, während es bei den Herstellern von pharmazeutischen Erzeugnissen gut 17 Prozent sind.

Aufgrund der großen Bedeutung, den der US-Handel für die deutsche Wirtschaft hat, sollte die Politik nicht versuchen, das Problem weiter auszusitzen. Stattdessen sollten den USA konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet werden. So könnte man den USA vorschlagen, die Einfuhrzölle von 10 Prozent auf in den USA produzierte Autos komplett abzuschaffen. Ist Trump tatsächlich gegen Protektionismus und für fairen sowie freien Handel, müsste er diesen Schritt eigentlich begrüßen und im Gegenzug die US-Einfuhrzölle auf europäische PKWs von 2,5 Prozent aufheben. Im Idealfall würden auch die Einfuhrzölle auf SUVs fallen, die bei der Einfuhr in den USA in Höhe von 25 Prozent und in der Eurozone mit rund 15 Prozent verzollt werden.

Im Ergebnis hätte man beim Handel von Kraftfahrzeugen ein "level playing field", sodass die weitere Entwicklung des Handelsbilanzsaldos in diesem Sektor allein Ausdruck der tarifär unverzerrten Nachfrage der Käufer in den USA und in der Eurozone wäre. Im Idealfall könnte ein solcher politischer Vorschlag sogar zu einer weiteren Reduzierung von Zöllen in anderen Wirtschaftsbereichen führen. Mehr Freihandel würde auch zu mehr Wachstum führen, sowohl in den USA, aber auch in der Eurozone und im Rest der Welt.

Kein Grund zum Rückzug aus europäischen Aktien

Aber natürlich bliebe abzuwarten, wie die Trump-Administration auf einen tarifären "Abrüstungsvorschlag" tatsächlich reagieren würde. Sieht sich Trump primär als Dealmaker, der hält und umsetzt, was er seinen Wählern versprochen hat, könnte er auf eine solche Idee durchaus eingehen. Geht es ihm dagegen um den Grundsatz "America first" und eine damit verbundene neue Weltordnung, die die bisherigen Verbündeten als neue Konkurrenten begreift, würde ihm ein solcher Vorschlag nicht ausreichen, und er würde weitere Forderungen erheben.

Dann wüsste aber jeder, woran man bei ihm ist. Die europäischen Politiker sollten begreifen, dass sie mit Donald Trump einen US-Präsidenten als "Partner" haben, der nicht dem europäischen Verständnis eines Elder Statesman entspricht, sondern der sehr impulsiv seine eigenen Ideen und Vorstellungen umsetzen will. Mit der jahrelang praktizierten Bedächtigkeit europäischer Politik wird man sich mit diesem US-Präsidenten aber kaum einig werden. Auch Europa wird zukünftig einen anderen Politikstil benötigen.

Für Aktienanleger sollte diese Konstellation jedoch nicht bedeuten, europäischen Aktien grundsätzlich den Rücken zu kehren. Auch wenn sich die politischen und wirtschaftlichen Nachrichten aus der Eurozone verschlechtert haben, ist der wirtschaftliche Aufschwung intakt. Weniger Wachstumsdynamik heißt nicht, dass ein starker Abschwung oder gar eine neue Rezession bevorsteht. Nur in diesem Fall würden wir zu einer deutlichen Reduzierung der Aktienquote raten. Allerdings dürften die europäischen Aktienmärkte zunächst einmal unter einer längeren Phase der Unsicherheit leiden. Von daher empfehlen wir, die Investitionsquote in der Eurozone etwas zu reduzieren. Insbesondere Banken und Versicherungen, die in größerem Umfang italienische Staatsanleihen halten, sollten im Moment untergewichtet werden.

Der Börsenkurs der Woche - vom Profi Kurse, Indexstände, Aufs und Abs - an der Börse passiert täglich Neues, Besonderes und Überraschendes. An dieser Stelle präsentiert und erklärt jeden Montag ein Finanzmarktprofi sein Börsen-Highlight der Woche.

Die Probleme der Eurozone kennt die US-Wirtschaft hingegen nicht, sodass US-Aktien höher gewichtet werden sollten. Nicht nur, dass der US-Dollar einen Schutz vor einer politisch bedingten Euro-Schwäche bietet, auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in den USA unverändert günstig. Zudem sind zuletzt die Renditen und der Ölpreis etwas gesunken, was der US-Wirtschaft zusätzlichen Rückenwind geben dürfte. Und während die Italien-Krise die europäischen Banken potenziell weiter schwächt, profitieren die US-Banken von einer besseren Eigenkapitalausstattung und einer geringeren Regulierung. "America first" gilt von daher im Moment auch am Aktienmarkt.