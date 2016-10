Unsicherheit an der Börse Halbvolles oder halbleeres Glas? Egal!

Ein abgesagter Börsengang hier, ein erfolgreicher IPO da. Ein chinesischer Exportrückgang hier, eine robuste Stimmung dort. Ist das Glas an der Börse damit halb leer - oder halb voll? Eigentlich egal. Denn entschieden werden die Aktienkurse sowieso woanders.

Bekanntlich gibt es immer zwei Sichtweisen - das Glas ist halb voll oder halb leer. Gerade in Zeiten wie diesen mit widerstreitenden Signalen für die Anleger.

Auf der einen Seite will Snap, vormals Snapchat, spätestens kommenden März an die Börse. Spekuliert wird auf einen dann summierten Wert zwischen 20 und 25 Milliarden Dollar. Das wäre der größte Börsengang der Welt seit Twitter im Jahr 2013.

Rechnungen wie diese könnten aufgehen, zumindest mit Blick auf die Stimmung. "Die (... ) ist gar nicht schlecht", sagt Daniel Reitz, Head of Distribution bei der Fondsgesellschaft Amundi Deutschland. "Die Unternehmen sind 'cash-rich', denken daher über Zukäufe nach. Sie können sich dank der Zentralbanken auch weiter mit billigem Geld versorgen."

Auch unter den Konsumenten gibt es dieses Vertrauen. Zum Beispiel in Amerika. Dort stieg das Verbrauchervertrauen des Conference Board im September so hoch wie seit neun Jahren nicht mehr, notiert man beim Anleihenspezialist Bantleon. Trotz des zunehmend schrillen Wahlkampfgetöses. Und der Börsengang von RWE-Tochter Innogy ging glatt über die Bühne, auch wenn die Aktie danach etwas absackte.

Es gibt auch Warnlichter

Auf der anderen Seite leuchten einige Warnlichter. Zum Beispiel mit Blick auf die Verschuldung. "Seit dem Platzen der Immobilienpreisblase in den USA vor gut zehn Jahren und der anschließenden globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Staatsverschuldung kräftig angestiegen", sagt Klaus Schrüfer, Chefmarktstratege von Santander Asset Management (SAM). Je mehr Schulden die Länder haben, umso weniger Spielraum haben sie, die Wirtschaft anzuschieben. Aus China wiederum hieß es zuletzt, die Exporte im September seien zurückgegangen. Das lässt das Gespenst eines Konjunktureinbruchs beim asiatischen Riesen wieder tanzen.

Da passt es auch ins Bild, dass der Börsengang der IVG-Tochter Office First abgesagt wurde. Eine Woche hatte man um Investoren gebuhlt, doch die wollten den geforderten Preis für die Aktien offenbar nicht zahlen.

Und dann ist da noch die Frage nach dem Preis der Aktien. Rund sieben Jahre ging es vor allem aufwärts an den Börsen. Billig sind die Wertpapiere damit nicht mehr. Von "relativ hohen Bewertungen" spricht Anthony Lawler vom Fondshaus GAM. Das klingt in der Summe wiederum nach einem halb leeren Glas.

Was nun - halb leer oder doch halb voll? Ein Streit um des Kaisers Bart. Denn gemacht werden die Kurse an anderer Stelle. Solange die Zentralbanken die Politik des billigen Geldes fortsetzen, werden Investoren zugreifen. Mangels Alternativen. Und weil sie müssen, so erwarten es ihrerseits deren Anleger. Anleihen? Werfen bei der Zinspolitik nichts ab. Bleiben Aktien. Ein Glas - halbleer oder halbvoll? Egal, solange die Zentralbanken für ganze Badewannen voll Liquidität sorgen.

