Anteile steigen über 5 Prozent Buffett und Singapur stocken bei Lanxess auf

AP

US-Starinvestor Warren Buffett und der Staat Singapur haben ihre Anteile am Spezialchemiekonzern Lanxess hochgefahren. Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway Börsen-Chart zeigen hält nun über die Rückversicherungstochter General Reinsurance gut 5 Prozent am MDax-Konzern, wie am Donnerstag aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorging.

Zuvor hatte Buffett seit Mai etwas mehr als 3 Prozent der ehemaligen Bayer-Tochter im Portfolio. Singapur erhöhte seinen Stimmenanteil von 3,4 auf gut 5 Prozent.

Buffett gilt als langfristig interessierter Investor, der das Geld seiner Firma vorwiegend in klassischen industrie- oder konsumorientierten Unternehmen anlegt. Größter Aktionär von Lanxess ist nach früheren Angaben die Allianz Börsen-Chart zeigen mit gut 8 Prozent der Aktien. Lanxess-Papiere Börsen-Chart zeigen drehten nach Bekanntwerden der Anteilsaufstockung am Donnerstag ins Plus und standen zuletzt 1,5 Prozent höher.

Wer Buffett und Singapur die Aktien verkauft hat, war zunächst unbekannt. Lanxess ist zum aktuellen Börsenkurs von gut 66 Euro je Aktie insgesamt gut 6 Milliarden Euro wert.

ak/dpa-afx