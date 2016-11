Berkshire steigt bei US-Airlines ein Buffett kehrt ins "Kamikaze-Geschäft" zurück

Zur Großbildansicht DPA Airlines? Warren Buffet winkte lange ab - doch hat sich nun umentschieden

US-Starinvestor Warren Buffett wagt sich wieder ins Luftfahrtgeschäft. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gab bekannt, Aktien der vier größten US-Fluggesellschaften American Airlines, Delta Airlines Börsen-Chart zeigen , Southwest und United Continental gekauft zu haben. Börsenunterlagen zufolge lag der Wert der von Berkshire erworbenen Anteilsscheine Ende September bei mehr als 1,3 Milliarden Dollar. Nach Bekanntwerden des Investments zogen die Aktienkurse der vier betroffenen Luftfahrt-Unternehmen deutlich an.

Dass Buffett Geld in US-Airlines investiert, ist eine spektakuläre Trendwende in seiner Anlagepolitik. Zuvor hatte Buffett rund zwei Jahrzehnte lang einen Bogen um derartige Investitionen gemacht. Er hatte eine Investition in die Luftfahrt-Branche über viele Jahre mit der Begründung abgelehnt, dass deren Geschäft kapitalintensiv sei und wenig abwerfe.

"In der Luftfahrt ist es schwierig, schlauer zu sein als der dümmste Konkurrent"

"Ein schlechtes Geschäft ist eines, das schnell wächst, für sein Wachstum viel Kapital braucht und nur wenig oder keinen Gewinn abwirft. Denkt an die Luftfahrtbranche", schrieb Buffett zum Beispiel in einem seiner jährlichen Briefe an die Berkshire-Anleger. Bereits 1989 kritisierte er die "Kamikaze-Preispolitik" einiger US-Luftfahrtgesellschaften.

Und er fügte hinzu: "In der Luftfahrtbranche ist es sehr schwierig, schlauer zu sein als dein dümmster Konkurrent. Einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gibt es in der Branche seit den Gebrüdern Wright nicht mehr".

Ein Grund für Buffetts Umdenken dürfte die Konsolidierung in der US-Luftfahrtbranche sein. Die Luftfahrt-Branche profitierte zuletzt vom Abflauen des Preiskampfes in den USA, weil sich Airlines zusammengeschlossen haben. Außerdem sorgt der Ölpreis-Crash bei den Airlines für steigende Gewinne, weil die Treibstoffkosten deutlich gesunken sind.

Die vier führenden US-Anbieter verbuchten deshalb 2015 einen Rekordgewinn von zusammen 21,7 Milliarden Dollar - da kann auch Buffett nicht widerstehen.

