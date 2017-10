Börsenprofi Carsten Mumm erklärt Wenig Angst, hohe Gier - was bedeutet das für die Kurse?

Chart- sowie markttechnisch scheint derzeit "alles im Lot" zu sein an den globalen Aktienmärkten. Allen voran markierten die US-amerikanischen Standardindizes zuletzt in regelmäßigen Abständen ein neues Allzeit-Hoch nach dem anderen. Der S&P 500 überhandelte zuletzt sogar die obere Linie des seit Februar 2016 manifestierten Aufwärtstrends und nähert sich der Marke von 2600 Punkten. Hier scheint die Devise "The sky ist the limit" zu gelten. Der S&P 500 gilt als der aussagekräftigste und somit meist beachtete US-Aktienindex. Dow Jones Industrial sowie Nasdaq 100 stehen ihm aber in der Wertentwicklung in nichts nach - im Gegenteil. Vergleicht man die Zuwächse seit Anfang des Jahres, dann legte der Nasdaq 100 seit Januar um 26 Prozent, der Dow Jones Industrial um 18 Prozent und S&P 500 um "nur" 16 Prozent zu.

Carsten Mumm Donner & Reuschel

In Europa hinkt der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen dagegen charttechnisch seinem Allzeit-Hoch noch deutlich hinterher. Dieses datiert noch aus dem März 2000. Die damalige Hightech-Hausse ließ ihn bis auf 5522 Zähler steigen. Bis zu dieser Marke besteht aktuell noch ein deutlicher Abstand von knapp 2000 Indexpunkten. Dieses deutliche "Gap" ist vor allem dem intakten siebzehnjährigen Abwärtsmodus geschuldet. Dieser dürfte auch erst nach dem erfolgreichen Überhandeln der 3650'er Widerstandslinie nach oben verlassen werden. Der Dax 30 Börsen-Chart zeigen dagegen erfreut die Anleger und Investoren zusammen mit seinem "kleinen Bruder" MDax Börsen-Chart zeigen . Beide erreichten jüngst ebenfalls neue Verlaufshochs - allerdings aufgrund der Indexmethode unter Einbeziehung der jährlich bezahlten Dividenden. Neben der Charttechnik sind auch die markttechnischen Vorzeichen durchaus positiv zu werten. Die Trendfolgeindikatoren deuten für alle obigen Indizes auf eine mögliche Jahresend-Rally hin. Vor allem beim Euro Stoxx 50 wäre in diesem Falle noch großes Aufholpotential gegeben.

manager magazin online

Doch es gibt auch Anzeichen für ein mögliches Ende der mittlerweile seit 9 Jahren anhaltenden Börsen-Hausse - beispielsweise den Fear & Greed Index bezogen auf den S&P 500. Der Index aggregiert sieben verschiedene Indikatoren, unter anderem die Volatilität (Schwankungsbreite), zu einer Aussage über die emotionale Verfassung der Marktteilnehmer. Hohe Indexstände deuten "Gier" an, niedrige Notierungen eben "Angst". Interpretiert wird der Index als Kontra-Indikator. Wenn Anleger gierig werden, haben sich die meisten bereits am Markt positioniert und warten nur noch auf weiter steigende Kurse. Zumeist fehlt in der Folge weitere Nachfrage, die Kurse fallen. Im Falle vorherrschender Angst, sind die Aktienquoten vieler Anleger hingegen bereits deutlich reduziert worden. Oftmals dreht der Markt genau in diesem Zeitpunkt nach oben. Aktuell notiert der Index bei 83 von maximal 100 Punkten und zeigt damit durch Gier getriebene Anlage- und Investitionsentscheidungen an - in allen Bereichen des Lebens ein "schlechter Ratgeber".

Auch globale Volatilitätsindizes mahnen derzeit zu gesunder Skepsis. Diese notieren bei den oben aufgeführten Indizes allesamt unter ihren einjährigen Mittelwerten, teilweise sogar nahe ihren historischen Tiefstständen. Der Spielraum nach unten ist deutlich begrenzt. Grundsätzlich erhöht sich damit das Potential für mögliche Kursrückschläge. Zumindest die zuletzt recht auffällige Aufwärts-Dynamik der Märkte dürfte kurzfristig darunter leiden. Der S&P 500 beispielsweise hatte auf Zwölfmonatssicht eine Maximal-Volatilität von rund 23 zu verzeichnen. Aktuell liegt die Schwankungsbreite der Notierungen nur noch bei knapp 10. Beim Volatilitätsindex des Dax 30, dem VDax-New, verhält es sich ähnlich. Hier lautet das Verhältnis 25 (maximal) zu 12 (aktuell).

Der Börsenkurs der Woche - vom Profi Kurse, Indexstände, Aufs und Abs - an der Börse passiert täglich Neues, Besonderes und Überraschendes. An dieser Stelle präsentiert und erklärt jeden Freitag ein Finanzmarktprofi sein Börsen-Highlight der Woche.

Betrachtet man den historischen Verlauf des VDax-NEW wird jedoch deutlich, dass Phasen extrem niedriger Volatilitäten sehr lange andauern können oder nur von kurzen Zeiträumen leicht erhöhter Schwankungen unterbrochen werden. Beispiele sind die Jahre 1995 und 1996, zwischen Anfang 2005 und Anfang 2007 sowie von September 2012 bis September 2014, in denen der Dax unter niedrigen Schwankungen immer weiter angestiegen ist. Wer aufgrund niedriger Volatilitäten am Anfang dieser Phasen vorschnell verkauft hat, musste den steigenden Kursen lange vom Seitenrand aus zuschauen. Umgekehrt deuten stark erhöhte Volatilitäten hingegen zumeist auf Tiefststände an den Börsen hin. Beispiele sind März 2003, März 2009 oder auch August 2011. In allen Zeitpunkten hätte sich ein Einstieg an den Aktienmärkten gelohnt.

Summa summarum blicken wir einem wohl erfreulichen vierten Quartal 2017 entgegen. Für die Unternehmen bleibt das globale Umfeld hervorragend, mit weiterhin absehbaren Anstiegen bei den Unternehmensgewinnen. Neben dem robusten fundamentalen Konjunktur-Umfeld werden Aktien derzeit noch durch die Geldpolitik der Notenbanken unterstützt. Es kann also durchaus noch zu einer Jahresendrally und/oder einem weiteren Jahr anziehender Aktienkurse kommen.