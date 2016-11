Roadmap für nervöse Anleger Das wird nach der US-Wahl an der Börse passieren

Die Favoritin und der Außenseiter: Trump und Clinton beim TV-Duell im Oktober in Las Vegas

Dow Jones Börsen-Chart zeigen, S&P 500, Nikkei Börsen-Chart zeigen, EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen, FTSE 100 Börsen-Chart zeigen, Dax Börsen-Chart zeigen und und und - die wichtigen Aktienindizes weltweit sind in den vergangenen Tagen mit Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl in den USA auf Tauchstation gegangen. Investoren ziehen es offenbar vor, ihr Geld zunächst aus dem Spiel zu nehmen, bis klar ist, wer in den kommenden vier Jahren im Weißen Haus residieren wird.

Hauptauslöser für die Zurückhaltung der Anleger dürften die zuletzt wieder steigenden Umfragewerte von Donald Trump sein. Denn der Kandidat der Republikaner, dem eigentlich lange Zeit kaum jemand ernsthafte Chancen eingeräumt hatte, gilt als das am wenigsten berechenbare Risiko im Amt des Präsidenten.

Vor dem Hintergrund und mit dem immer näher rückenden Wahltermin vor Augen drängt vor allem eine Frage in den Fokus: Wie wird die Börse auf das Wahlergebnis, so es denn am Mittwoch dieser Woche feststeht, reagieren?

Denkbar sind vor allem zwei Szenarien. Erstens: Die aufgrund der nach wie vor besseren Umfragewerte favorisierte Demokratin Hillary Clinton gewinnt die Wahl. Und zweitens: Immobilienmilliardär Trump gelingt der überraschende Triumph.

