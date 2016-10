Kampf ums Weiße Haus Laut Börse gewinnt die US-Wahl sehr wahrscheinlich ... Donald Trump!

Zur Großbildansicht REUTERS Künftiger US-Präsident: Umfragen sehen den Republikaner Donald Trump im Rennen um das Weiße Haus im Hintertreffen - die Entwicklung der Börse deutet aber in eine andere Richtung

Um das gleich klarzustellen: Aus vergangenen Ereignissen auf künftige zu schließen, ist keine zuverlässige Prognosemethode. Und nur weil sich Dinge gleichzeitig ereignen, bedeutet das noch lange nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen ihnen gibt. Auch nicht, wenn sich die Dinge sehr häufig gleichzeitig ereignen.

Es gibt Themen, bei denen empfiehlt es sich, derartige Selbstverständlichkeiten vorab noch einmal ausdrücklich zu benennen.

Das folgende könnte ein solches Thema sein: In den USA haben Börsenanalysten ein bemerkenswertes Phänomen ausfindig gemacht. Dazu haben sie die Performance des breiten US-Aktienindex S&P 500 in Wahljahren gemessen und mit dem Ausgang des jeweiligen Urnenganges verglichen.

Über das Ergebnis berichtet aktuell der US-Wirtschaftssender CNBC: Legte der S&P 500 zwischen dem 31. Juli und dem 31. Oktober eines Wahljahres eine negative Performance hin, so gewann daraufhin beinahe immer der Kandidat der Partei, die nicht bereits den Amtsinhaber stellte, also der Herausforderer. Seit dem Zweiten Weltkrieg war dies in sieben von acht Fällen zu beobachten, so CNBC. Die Quote lag also bei deutlich mehr als 80 Prozent. Lediglich das Jahr 1956, als Adlai Stevenson gegen Amtsinhaber Dwight D. Eisenhower unterlag, bilde eine Ausnahme.

Umgekehrt lässt sich laut CNBC eine ähnliche Koinzidenz beobachten: Konnte der S&P 500 im genannten Zeitraum zwischen Ende Juli und Ende Oktober zulegen, so zog daraufhin seit dem zweiten Weltkrieg in 82 Prozent der Fälle der Kandidat der amtsinhabenden Partei ins Weiße Haus ein. Die einzigen Ausnahmen waren in diesem Szenario das Jahr 1968 sowie das Jahr 1980.

Auf CNBC erläutert Sam Stovall, Chefstratege bei CFRA, einige Besonderheiten, die seiner Ansicht nach in den genannten Ausnahmejahren eine Rolle gespielt haben könnten. 1956 etwa hätten sich Großbritannien und Frankreich an einer militärischen Aktion Israels gegen Ägypten beteiligt. Zudem sei es das Jahr der ungarischen Revolution gewesen.

Seite 1 von 2 1. Teil: Laut Börse gewinnt die US-Wahl sehr wahrscheinlich ... Donald Trump!

Laut Börse gewinnt die US-Wahl sehr wahrscheinlich ... Donald Trump! 2. Teil: Warum am Wahlabend etwas Überraschendes passieren könnte

Alle Artikel und Hintergründe zu USA

Mehr manager magazin Zur Startseite