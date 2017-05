Börsenprofi Carsten Klude zeigt Darum können Anleger noch immer auf US-Immobilien setzen

Während seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten die meisten Frühindikatoren in den USA geradezu nach oben geschnellt sind, entwickeln sich die "harten" Konjunkturdaten zwar positiv, aber im Vergleich zu den Frühindikatoren eher verhalten. Allerdings wäre es ein Fehler zu glauben, dass die Wahl Trumps zum US-Präsidenten den Aufschwung bei den Frühindikatoren erst ausgelöst hat.

Wir können vergleichsweise eindeutig herleiten, dass dem nicht so ist. Seit 2013 hinterlegen wir eine große Anzahl an konjunkturrelevanten Zahlen in Echtzeit in unserer Datenbank und können somit aufgrund der vielen verwendeten Informationen tatsächlich fast auf Tagesbasis die Konjunkturdynamik verschiedener Länder und Regionen beschreiben.

Zwar rauschen diese Daten ein wenig, und man darf angesichts der Natur dieser Zeitreihen nicht erwarten, dass diese einer Sinuskurve gleichen, aber Wendepunkte sind mit diesem Ansatz sehr gut auszumachen. Unsere Modelle legen nahe, dass der konjunkturelle Wendepunkt in den USA schon im Frühjahr 2016 stattgefunden hat, wobei - wie im Lehrbuch - zunächst die Frühindikatoren und etwas später die realwirtschaftlichen Daten den Tiefpunkt durchschritten haben.

Seit etwa einem Jahr verbessert sich nun die Realwirtschaft in den USA moderat, aber vergleichsweise kontinuierlich, und dieser Trend wurde durch die Trump-Wahl weder positiv noch negativ beeinflusst. Vermutlich steht der deutliche Anstieg der Frühindikatoren nach der Wahl aber tatsächlich in einem kausalen Zusammenhang mit der Wahl Trumps - ob sich diese massive Verbesserung in der Stimmung aber letztlich in vollem Umfang in der Realwirtschaft niederschlägt, ist noch nicht absehbar.

Ähnlich wie bei den Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, im Dienstleistungssektor und bei den Verbrauchern hat sich auch im Immobiliensektor die Stimmungslage in den vergangenen Monaten weiter verbessert. Der NAHB-Index, der monatlich gemeinsam von der National Association of Home Builders und Wells Fargo ermittelt wird und auf einer Umfrage von etwa 400 Bauunternehmen beruht, lag in den vergangenen Monaten bei rund 70 Punkten und damit dem höchsten Niveau seit Sommer 2005.

