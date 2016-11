Dow Jones springt erstmals über 19.000 Punkte Vierfacher US-Rekord - aber wie lange hält die Trump-Hausse?

Zur Großbildansicht AFP Hektik am Aktienmarkt: An der New Yorker Börse überwiegt derzeit der Optimismus - aber wie lange noch?

Mit dem Populismus, mit dem Donald Trump die US-Wahl gewann, hat er offenbar auch die US-Börse fest im Griff: Bislang gibt es lediglich Versprechungen des kommenden US-Präsidenten, nach denen er die amerikanische Wirtschaft zu neuem Wachstum führen will. Konkrete Entscheidungen, Gesetzesvorhaben oder andere Fakten kann Trump noch nicht bieten, weil er erst am 20. Januar kommenden Jahres das Amt übernimmt.

Doch Investoren vertrauen offenbar vorbehaltlos darauf, dass die von Trump angekündigte Deregulierung, die Steuersenkungen sowie die Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur Wirklichkeit werden. In dieser Erwartung verkaufen sie zurzeit im großen Stil US-Bonds und stecken ihr Geld stattdessen in Aktien US-amerikanischer Firmen.

Die Folge: Nach dem Wahlsieg Trumps blieb der befürchtete Crash an den Finanzmärkten aus. Stattdessen setzte am US-Aktienmarkt ein rasanter Kursaufschwung ein, der am Anfang dieser Woche seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte: Mit dem Dow Jones Börsen-Chart zeigen, dem S&P 500, dem Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen sowie dem Russell 2000 erklommen am Montag gleich vier wichtige Aktienindizes an der Wall Street neue Rekordhochs. Vier Rekorde dieser Indizes an einem Tag - das gab es zuletzt 1999, wie das "Wall Street Journal" berichtet.

Der Run auf US-Aktien setzt sich zudem auch am Dienstag fort: Gleich zum Handelsstart legt etwa der Dow Jones erneut zu und überspringt erstmals in der Geschichte die Marke von 19.000 Punkten.

Vor allem jedoch der Russell 2000, in dem sich viele kleinere und mittelgroße Unternehmen befinden, konnte seit Trumps Triumph kräftig zulegen. Seit der Wahl stieg der Index um 11 Prozent, während es beispielsweise mit dem ebenfalls vergleichsweise breit angelegten S&P 500 um lediglich knapp 3 Prozent nach oben ging.

Begründet ist die Präferenz der Investoren für kleine Firmen vor allem in der Außenhandelspolitik des künftigen Präsidenten. Trumps protektionistische Linie könnte US-Konzernen mit internationaler Ausrichtung durchaus schaden, glauben Experten. Schließlich werden die Produkte amerikanischer Firmen auf dem internationalen Markt bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt teurer, weil seit Trumps Wahlsieg der Dollar stetig zulegt.

Kleinere amerikanische Unternehmen dagegen sind stärker auf den US-Binnenmarkt fokussiert und im Ausland weniger aktiv. Deshalb sind sie vom Freihandel weniger abhängig - und deshalb stehen sie auf den Einkaufslisten der Geldanleger zurzeit weiter oben.

Seite 1 von 2 1. Teil: Vierfacher US-Rekord - aber wie lange hält die Trump-Hausse?

Vierfacher US-Rekord - aber wie lange hält die Trump-Hausse? 2. Teil: Warum bei der US-Hausse das Risiko besonders hoch ist

Nachrichtenticker