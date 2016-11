Börse Dax klettert auf höchsten Stand in diesem Jahr

Börse in Frankfurt: Anleger fürchteten den Trump-Crash. Statt dessen legte der Dax kräftig zu

Der Wahlsieg Donald Trumps hat dem Dax den größten Wochengewinn seit 18 Monaten beschert - entgegen allen Erwartungen. Zu Beginn der neuen Woche treiben Konjunkturdaten aus Japan und ein schwacher Euro den Dax nun auf den höchsten Stand in diesem Jahr.

Nach der starken Vorwoche haben gute Wirtschaftsdaten aus Japan den Dax auf den höchsten Stand in diesem Jahr getrieben. Der Dax Börsen-Chart zeigen startete mit einem Kursplus von 1,1 Prozent auf 10.790 Punkte in den Handel. Auch der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 Börsen-Chart zeigen startete am Morgen mit Gewinnen.

Neben dem Wahlsieg von Donald Trump sorgten auch Konjunkturdaten aus Fernost für Unterstützung: Japans Wirtschaft wuchs dank einer Exportbelebung stärker als Experten erwartet hatten. Auch Konjunkturdaten aus China sprechen dafür, dass die dortige Wirtschaft die neuen Maßnahmen zur Abkühlung des überhitzten Immobilienmarkts halbwegs gut zu vertragen scheint.

Euro auf Zehn-Monats-Tief

Der Dax Börsen-Chart zeigen erhielt außerdem Unterstützung vom fallenden Euro -Kurs, der Waren europäischer Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger macht. Die Gemeinschaftswährung war mit 1,0774 Dollar zeitweise so billig wie zuletzt vor gut zehn Monaten.

RWE zieht nach Zahlen deutlich an

Bei den Einzelwerten gehörte RWE mit einem Kursplus von 2,8 Prozent zu den Favoriten. Die Aussicht auf einen Betriebsgewinn 2016 am oberen Ende der angepeilten Spanne von 5,2 bis 5,5 Milliarden Euro machte die anfängliche Enttäuschung über den überraschend großen Rückgang des operativen Ergebnisses zwischen Januar und September wett.

Die weitere Kursentwicklung an den Märkten dürfte wie schon in den vergangenen Tagen aber nicht unwesentlich von Donald Trump abhängen, dem frisch gewählten künftigen Präsidenten der USA. Die Börsianer dürften nun vor allem seine nächsten wirtschafts- und fiskalpolitischen Schritte ganz genau verfolgen.

Siemens will US-Softwareschmiede kaufen

Der Elektrokonzern Siemens Börsen-Chart zeigen steht in den USA vor einer neuen Milliardenübernahme. Der Konzern will den Softwarehersteller Mentor Graphics für 37,25 US-Dollar je Aktie in bar übernehmen, wie der Dax-Konzern am Montag mitteilte. Bei gut 108 Millionen Aktien wären das rechnerisch insgesamt rund 4 Milliarden Dollar (3,7 Mrd Euro). Siemens bezifferte den Unternehmenswert inklusive Schulden auf 4,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen erwartet den Abschluss des Deals im zweiten Quartal 2017.

Mit dem Zukauf will Siemens sein Geschäft mit Industriesoftware ausbauen. Mentor ist Spezialist für Automatisierungssoftware sowie das Design von Halbleitern. Zuletzt hatten sich die Münchner im Januar mit der Firma CD-adapco für knapp eine Milliarde Dollar verstärkt und sich erst kürzlich an dem kleineren Anbieter Bentley Systems strategisch beteiligt. Die Sparte mit Industriesoftware ist eine der profitabelsten bei Siemens, gilt aber auch als relativ konjunkturanfällig.

Die Marktteilnehmer preisten nun steigende Inflationserwartungen ein, schrieb Michael Hewson von CMC Markets am Morgen. Er geht davon aus, dass die US-Notenbank Fed nun im Dezember den Leitzins anheben wird, weitere Zinsschritte aber schneller als zuvor gedacht folgen könnten.

RWE hält an Prognose fest

Unterdessen läuft die Berichtssaison langsam aus: Mit dem Versorger RWE präsentierte vor dem offiziellen Börsenstart einer der letzten Dax-Konzerne seine Kennziffern für das abgelaufene Quartal. Die Essener leiden weiterhin unter rückläufigen Gewinnen. Der Konzern hielt dennoch an seiner Gewinnprognose fest.

Mit Kennziffern im Blick steht auch die Deutsche Pfandbriefbank . Sie hat im abgelaufenen Quartal vor allem wegen der Einigung mit Österreichs Krisenbank Hypo Alpe Adria mehr verdient. Das Unternehmen will nun auf der Hauptversammlung eine Sonderdividende für die Aktionäre absegnen lassen.

Daneben kommen Bilanzen vorrangig aus den hinteren Reihen des Nebenwerteindex SDax : Hier stehen etwa Marktforscher GfK , die Container-Reederei Hapag Lloyd, Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und die Immobiliengesellschaft Adler Real Estate im Mittelpunkt

Anleger blicken auf die Fed - erste Zinserhöhung wohl im Dezember

Einige Investoren richten ihre Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf die US-Geldpolitik. Sie erhoffen sich von den anstehenden US-Konjunkturdaten eine Bestätigung ihrer Einschätzung über das Tempo der geplanten Zinserhöhungen der Notenbank Fed. Anleger rechnen mehrheitlich mit einem ersten Schritt im Dezember und zwei weiteren Anhebungen 2017.

In den USA erwarten Analysten nicht zuletzt deshalb weitere Kursgewinne bei Finanzwerten. Viele Investoren setzen auch auf eine Deregulierung der Banken unter Trump. Bereits in den drei Tagen nach seinem Wahlsieg legten die Papiere von großen US-Geldhäusern wie Bank of America, JPMorgan oder Wells Fargo bis zu 13,5 Prozent zu.

Rally der Bankenwerte - stärkster Anstieg im Bankenindex seit 7 Jahren

Der S&P-Bankenindex gewann zehn Prozent. Das war die beste Entwicklung über drei Tage seit August 2009. Analysten zufolge ist noch Luft nach oben. "Die Papiere sind noch nicht zu teuer", sagt Marktstratege Peter Kenny von Global Markets Advisory Group.

Von besonderem Interesse in den USA sind zudem die Einzelhandelsumsätze am Dienstag, da der private Konsum als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft gilt. Am Donnerstag stehen zudem die Inflationsdaten auf dem Terminplan. Hinzu kommen die Konjunkturbarometer der Federal Reserve von New York (Dienstag) und von Philadelphia (Donnerstag). Außerdem äußern sich in der neuen Woche zahlreiche US-Zentralbanker öffentlich.

ZEW-Index am Dienstag

Diesseits des Atlantik liefert der ZEW-Index am Dienstag Hinweise auf die Stimmung der Börsenprofis. Am selben Tag werden zudem die vorläufigen Zahlen zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal vorgelegt. Ersteres habe im dritten Quartal wegen eines schwächelnden Außenhandels voraussichtlich nur um 0,2 Prozent zugelegt, prognostiziert Commerzbank-Analyst Ralph Solveen. "Womit die Zuwachsrate so niedrig wäre wie zuletzt vor einem Jahr."

