Euro steigt weiter, Dax unter Druck Trump-Chaos kostet Dax-Anleger Geld

Der Dax bleibt unter Druck. Das Chaos im Weißen Haus treibt den Euro auf den höchsten Stand seit 30 Monaten. Die Aktie von Tesla gerät nach der Vorstellung des Model 3 unter Druck.

Mit dem Abgang des Kommunikationschefs Tony Scamarucci nach nur zehn Tagen im Amt hat das Politchaos im Weißen Haus einen neuen Höhepunkt erreicht. Immer mehr Beobachter fragen sich, ob Trump trotz der Ernennung eines neuen Stabschefs überhaupt in der Lage sein wird, Ruhe in seine schwer angeschlagene Truppe zu bringen und auch nur eines seiner vielen Wahlversprechen umzusetzen - bislang ist ihm das nicht gelungen. Das Misstrauen gegenüber Trumps Fähigkeiten wächst - ablesbar am Verfall des US-Dollar, der gegenüber dem Euro am Montag erneut nachgab. Der Euro steuert unterdessen auf den höchsten Stand seit 30 Monaten zu. Dies drückt auf den Dax - Dax-Anleger zahlen seit Wochen mit Kursverlusten für das Versagen des US-Präsidenten.

Der Höhenflug des Euro könnte auch am Dienstag dem deutschen Aktienmarkt zu schaffen machen. Die Gemeinschaftswährung steuert inzwischen auf die Marke von 1,20 US-Dollar zu. Mit knapp 1,19 US-Dollar notiert der Euro bereits auf dem höchsten Niveau seit 30 Monaten.

Dax unter 12.000 Punkten?

Am Montag hatte der Dax Börsen-Chart zeigen 0,4 Prozent auf 12.118 Punkte verloren, womit sich das Minus im Juli auf 1,7 Prozent summierte. "Der Index ist angeschlagen und könnte in dieser Woche auch unter die Marke von 12.000 Punkten fallen", sagte ein Händler. Vor vier Wochen hatte der Dax noch bei 12.800 Zählern notiert.

Auf der Konjunkturseite wird am Vormittag die erste Schätzung zum Wachstum in der Euro-Zone im zweiten Quartal erwartet. Am Nachmittag folgen in den USA unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie und die Bauausgaben.

FMC, Infineon und HeidelCement mit Zahlen

Auf der Unternehmensseite geht die Bilanzsaison weiter - hierzulande unter anderem mit den Zahlen von Fresenius und seiner Dialysetochter FMC, HeidelCement sowie Infineon.

In New York hatten sich die großen Indizes am Montag nach Handelsschluss in Europa nur noch minimal bewegt. Der Dow Jones hatte mit einem Plus von 0,3 Prozent seinen Rekordkurs behauptet, während der S&P500 naheu unverändert geschlossen hatte. Der Nasdaq-Composite verlor 0,4 Prozent.

Asien etwas fester

In Asien tendierten die Börsen am Dienstag freundlich. Der Nikkei-Index notierte in Tokio 0,3 Prozent höher. In Shanghai lagen die Kurse im Schnitt ein halbes Prozent im Plus. Dabei stützte der Einkaufsmanagerindex von Caixin/Markit, der im Juli stärker als erwartet gestiegen war.

Dow Jones erreicht Rekordhoch, Tesla rutscht ins Minus

Der Wall-Street-Index Dow Jones Börsen-Chart zeigen hat am Montag erneut Rekordhöhen erreicht. Zuletzt notierte der Index 0,3 Prozent höher bei 21.900 Punkten. Der Dow war vor dem Wochenende der einzige wichtige Index, der bei 21 841 Punkten ein neues Hoch erreichte. Auf Wochensicht verbuchte er letztlich dann ein Plus von etwas mehr als einem Prozent.

Dagegen gab die Aktie des US-Eltektroautobauers Tesla Börsen-Chart zeigen am Montag im frühen Handel um rund 2 Prozent nach. Tesla hatte am Wochenende die ersten 30 Exemplare des Model 3 an Mitarbeiter ausgeliefert - nun erwartet Tesla-Chef Elon Musk in den kommenden Monaten eine "Höllentour" bei der Produktion. Auch die Papiere von Google Börsen-Chart zeigen , Amazon Börsen-Chart zeigen und Apple Börsen-Chart zeigen rutschten zuletzt ins Minus.

Euro auf 30-Monats-Hoch

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen stieg am Montag Abend zeitweise über 1,18 US-. Die Kursentwicklung sei aber eher der Schwäche der US-Währung geschuldet, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Viele Investoren seien enttäuscht, dass US-Präsident Donald Trump wegen der Querelen innerhalb der Regierung bislang keines seiner Wahlversprechen eingelöst habe. "Der siebte Monat der Trump-Präsidentschaft fühlt sich an wie das verflixte siebte Jahr in der Ehe." Trump hatte am Freitag seinen Stabschef Reince Priebus entlassen und durch den bisherigen Heimatschutzminister John Kelly ersetzt. Am Montag entließ er seinen neuen Kommunikationschef Anthony Scaramucci - nach nur 10 Tagen im Amt.

US-Jets überfliegen Nordkorea

Kopfschmerzen bereitet Anlegern auch die Lage auf der koreanischen Halbinsel. Nordkorea hatte am Freitag eine Interkontinentalrakete getestet, die Experten zufolge die US-Westküste erreichen kann. Die USA verstärken daher den Druck auf China, den letzten Verbündeten des isolierten kommunistischen Landes.

Am Rohstoffmarkt kletterte der Preis für Kupfer um bis zu 1,7 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 6430 Dollar je Tonne. Börsianern zufolge profitierte das Industriemetall von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten, die auf einen anhaltenden Boom des dortigen Bausektors hindeuten. China ist der weltgrößte Abnehmer für Kupfer.

